НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Зеленський попросить у США газ в обмін на доступ до ГТС України

 

Україна веде перемовини зі США про постачання зрідженого природного газу для задоволення енергетичних потреб України після російських ударів. Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Володимир Зеленський повторить це прохання у п'ятницю під час зустрічі з Дональдом Трампом. В обмін на LNG зі США він може запропонувати можливість для американських нафтових компаній використовувати газотранспортну систему України для експорту до Словаччини та Угорщини.

Крім того, стверджують джерела агентства, українська влада вже запропонувала американським компаніям дешеве зберігання газу в українських підземних сховищах. Реалізація цього проєкту дала б змогу наростити обсяги постачання американських енергоносіїв зі США до інших європейських держав.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

