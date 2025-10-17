Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: Зеленський попросить у США газ в обмін на доступ до ГТС України
23:05 16.10.2025 |
Україна веде перемовини зі США про постачання зрідженого природного газу для задоволення енергетичних потреб України після російських ударів. Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.
Очікується, що Володимир Зеленський повторить це прохання у п'ятницю під час зустрічі з Дональдом Трампом. В обмін на LNG зі США він може запропонувати можливість для американських нафтових компаній використовувати газотранспортну систему України для експорту до Словаччини та Угорщини.
Крім того, стверджують джерела агентства, українська влада вже запропонувала американським компаніям дешеве зберігання газу в українських підземних сховищах. Реалізація цього проєкту дала б змогу наростити обсяги постачання американських енергоносіїв зі США до інших європейських держав.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
|ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ
|Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Орієнтовна вартість правок нардепів в проєкт держбюджету-2026 сягає 7,1 трлн грн - голова комітету Ради
|США та Україна створили БпЛА великої дальності з елементами ШІ
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Податкова анулювала 2,5 тисячі ліцензій на торгівлю тютюном та алкоголем
|В Україні від початку року вже проінвентаризовано близько 150 тисяч гектарів земель із запланованих 198 тисяч
|Україна працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах
Бізнес
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів