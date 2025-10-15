Гринчук обговорила із єврокомісаром ключові потреби України для проходження зими

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук обговорила із єврокомісаром з питань енергетики та житлової політики Деном Йоргенсеном допомогу Україні у стабільному проходженні опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

"Підкреслила ключові потреби України для стабільного проходження зими - насамперед, збільшення обсягів імпорту природного газу. Зараз ми ведемо перемовини з партнерами та працюємо над укладанням нових контрактів. Це дозволить підготуватися до різних сценаріїв і не допустити, щоб ворог реалізував свій план "заморозити" українські міста", - написала Гринчук.

За її словами, відновлення електропостачання після масових атак та захист енергообʼєктів є головними напрямками взаємодії міністерства з міжнародними партнерами. Вона також подякувала партнерам за підтримку та відкритість до подальшої співпраці.