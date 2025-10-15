Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гринчук обговорила із єврокомісаром ключові потреби України для проходження зими

Гринчук обговорила із єврокомісаром ключові потреби України для проходження зими

 

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук обговорила із єврокомісаром з питань енергетики та житлової політики Деном Йоргенсеном допомогу Україні у стабільному проходженні опалювального сезону.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Фейсбуці.

"Підкреслила ключові потреби України для стабільного проходження зими - насамперед, збільшення обсягів імпорту природного газу. Зараз ми ведемо перемовини з партнерами та працюємо над укладанням нових контрактів. Це дозволить підготуватися до різних сценаріїв і не допустити, щоб ворог реалізував свій план "заморозити" українські міста", - написала Гринчук.

Гринчук обговорила із єврокомісаром ключові потреби України для проходження зими

 

За її словами, відновлення електропостачання після масових атак та захист енергообʼєктів є головними напрямками взаємодії міністерства з міжнародними партнерами. Вона також подякувала партнерам за підтримку та відкритість до подальшої співпраці.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес