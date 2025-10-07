Росія уночі била по енергоінфраструктурі чотирьох регіонів

Війська РФ у ніч на віторок, 7 жовтня, атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 152 безпілотниками різних типів, близько 80 з яких були ударними дронами Shahed, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони збили або подавили 88 російських БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 52 дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків на двох інших, повідомили у ПС ЗСУ.

На Полтавщині постраждали енергооб'єкт та залізниця

У Полтавській області внаслідок падіння уламків дронів та прямих влучань пошкоджень зазнали адміністративна будівля, складські приміщення, рухомий склад залізниці та енергетичний об'єкт, повідомив виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут. За його даними, без світла залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів, пошкоджено приватний будинок. Минулося без постраждалих.

Як уточнив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба, у Полтаві постраждало локомотивне депо, дистанція енергопостачання та тягові підстанції. Це стало причиною тимчасових затримок поїздів сполученням Харків-Львів, Львів-Харків та Краматорськ-Львів, проте наразі рух відновлено.

На Сумщині - часткове знеструмлення

У Сумській області також зафіксовано пошкодження житлових будинків та знеструмлення частини міста. На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків, відновлюють електропостачання. "Мета ворога очевидна - Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу "Укрзалізниці", - наголосив Кулеба.

Як повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, війська РФ зранку поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі Сум. Також внаслідок удару пошкоджень зазнав тролейбус - водійка і один пасажир звернулися до медиків по допомогу. Також пошкоджень зазнали вікна у трьох 10-поверхових будинках та кількох нежитлових приміщеннях.

На Чернігівщині без світла понад 60 тисяч домівок

Також війська РФ атакували ударними безпілотниками Прилуцький район на Чернігівщині - пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, повідомляє "Суспільне" з посиланням на начальника районної військової адміністрації Володимира Чернова. "Внаслідок цього в частині міста відсутнє енергопостачання. Ситуація контрольована. На місці працюють всі необхідні служби. Потерпілих немає", - зазначив він. За даними обленерго, без електропостачання у районі одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів.

Загалом упродовж доби у Чернігівській області діятимуть графіки погодинних відключень, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус. Фахівці в області отримали додаткові ресурси для стабілізації ситуації в енергоситемі, додав він. Також триває робота з командуванням Повітряних сил щодо посилення ефективності протиповітряної оборони у регіоні.

За добу війська РФ завдали низки ударів по Чернігівщині. Окрім Прилук, де були зафіксовані влучання в енерго- та господарські об'єкти, внаслідок дронових атак зайнялася пожежа у житловому будинку та був пошкоджений об'єкт енергомережі на околиці Чернігова.

У Новгород-Сіверському районі війська РФ вдарили дроном в елеватор, де зберігалося зерно, в іншому населеному пункті - поцілили у житло. У Корюківському районі ще один дрон атакував інфраструктурне підприємство, повідомив Чаус.

У Харкові знеструмлення в двох районах

Крім того, війська РФ атакували 25-ма дронами Немишлянський район Харкова, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Тимчасово знеструмлено 10 387 абонентів у цьому та у Індустріальному районах міста.

Загалом на регіон сили РФ спрямували дві ракети та три десятки різних безпілотників, зокрема FPV-дрони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах: завод, приватні будинки, автомобілі, сараї, електромережі. У селі Борова постраждали двоє чоловіків.