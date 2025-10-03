Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Полтавщині через атаку РФ зупинила роботу низка об'єктів газовидобутку

 

На Полтавщині внаслідок російської масованої атаки вночі 3 жовтня зупинила роботу низка об'єктів газовидобутку.

Про це компанія ДТЕК повідомляє у Telegram, передає Укрінформ.

«Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, російська армія в ніч на 3 жовтня завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавській області - пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Міненерго України поінформувало, що росіяни вночі масовано вдарили по енергетиці в кількох областях України, зокрема по газотранспортній інфраструктурі.
 

