Росія запустила 35 ракет і сотні дронів: била по газотранспортній інфраструктурі України
11:59 03.10.2025 |
У ніч проти 3 жовтня Росія влаштувала масовану ракетно-дронову атаку, запустивши по Україні 416 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Держава-агресорка запустила 381 дрон і 35 ракет: сім балістичних "Іскандер-М"/KN-23, 21 крилату ракету "Іскандер-К" і сім керованих авіаракет Х-59/69.
Основний напрямок удару - об'єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях.
Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська й Київська області.
Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей: 303 дрони, 12 ракет "Іскандер-К", п'ять Х-59/69.
Зафіксовано влучання 18 ракет і 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.
Міненерго уточнило, що РФ вдарила по низці об'єктів енергетики в кількох областях, зокрема по об'єктах газотранспортної інфраструктури.
На місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію.
Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Полтавській області рятувальники потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджено пожежний автомобіль. Минулося без постраждалих.
В області пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства. У кількох громадах вибито вікна, пошкоджено покрівлі та лінії електропередач.
