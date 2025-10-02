Авторизация

НБК Чорнобильської АЕС підключено до двох дизель-генераторів після втрати живлення від лінії 330 кВ – МАГАТЕ

 

Новий безпечний конфайнмент (НБК) "Укриття", споруджений над старим саркофагом над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, наразі забезпечується електроенергією від двох аварійних дизель-генераторів після втрати живлення об'єкта від лінії 330 кВ підстанції "Славутич".

"Раніше на ЧАЕС сталися перебої в подачі електроенергії через втрату підключення до лінії 330 кВ підстанції "Славутич", - повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в мережі X 1 жовтня з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гроссі.

За інформацією агентства, ЧАЕС оперативно переключили на резервні лінії, і електропостачання було відновлено, за винятком Нового безпечного конфайнменту (НБК), який закриває старий саркофаг, побудований після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

"Два аварійні дизель-генератори тепер забезпечують НБК електроенергією", - зазначили в МАГАТЕ.

За словами Гроссі, всі інші об'єкти на ЧАЕС залишаються під напругою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

