Вересневий параліч: ціни на колонках тримаються другий місяць поспіль

У вересні більшість мереж зберегли серпневу стабільність на колонках. Якщо ще в першій половині місяця низка регіональних операторів намагалися рухати ціни донизу, то в другій, через зростання зовнішнього ринку, відмовилися від цієї ідеї. Висока маржинальність давала операторам можливість тримати ціни незалежно від коливань у гурті.

Згідно з розрахунками enkorr, у вересні спред між гуртовою і роздрібною ціною на бензин знизився порівняно з серпнем на 55 коп./л, до майже 10,1 грн/л, на дизелі - на 24 коп./л, до 8,63 грн/л. Водночас на скрапленому газі зріс на 50 коп./л, до трохи вище 6 грн/л.

Водночас у поквартальній динаміці різниця на бензині у III кварталі в середньому зросла на 1,27 грн/л, до 9,34 грн/л. Зростання на бензині було нівельовано втратами на дизельному пальному, які становили 1,28 грн/л (8,06 грн/л). Спред на газу зменшився на 7 коп./л і становив 5,87 грн/л.

Порівняно з середніми показниками за минулий рік спред на бензині за 9 місяців цього року додав 1,10 грн/л, на дизелі - 57 коп./л і на LPG - 1,19 грн/л. Але слід зазначити, що за цей час зросли й витрати операторів: поява авансового платежу податку на прибуток і збільшення військового збору, затрат на утримання заправних комплексів і заробітну плату персоналу.

Як зазначив Сергій Куюн у публікації «Сховані резерви. Заправні мережі розкривають свій податковий потенціал», у першому півріччі 2025 року сплата операційних податків (без податків на імпорт) десяткою найбільших мереж за кількістю АЗС зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на третину (6,238 млрд грн проти 4,676 млрд грн).

Окрім того, збільшеною маржею мережі частково компенсують і проливи, які, згідно з даними Державної податкової служби України, з січня по серпень сумарно зменшилися на 6% порівняно з показниками аналогічного періоду 2024-го.

Зміни на стелах

Не беручи до уваги акції на KLO до дня народження, щотижневі акції VostokGaz і знижку ZOG, яка почала діяти після зупинки мережі через перебої в роботі окремих систем (-6,5 грн/л на бензин, -5 грн/л на дизель і -3 грн/л на газ), зниження вартості пального відбулося на станціях мереж Chipo, Marshal і «Маркет».

Ціна на бензин у Chipo залежно від області знизилася на 0,80-1,70 грн/л (до середніх 55,95 грн/л), на дизпальне - на 30-90 коп./л (53,05 грн/л), на газ - на 20-70 коп./л (32,80 грн/л).

«Маркет» і Marshal (окрім Житомирської області по дизелю) недорахував до «світлих» 1 грн/л. У останньої на 1,2 грн/л і 50 коп./л знизилася вартість газу в Полтавській і Харківській областях.

Змінилася вартість бензину на Закарпатті в AMIC (-50 коп./л) і на Дніпропетровщині у «БРСМ-Нафти» (-1 грн/л). Окрім того, знизилися ціни на дизель на 0,50-1 грн/л у «БРСМ» у Дніпропетровській, Закарпатській, Харківській і Львівській областях. Скраплений газ у мережі здешевшав у середньому на 19 коп./л (32,54 грн/л).

Порівняно зі «світлими» оператори більш активно знижували ціни на газ. Причиною цього було здешевшання ресурсу в гурті через профіцит продукту на ринку. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», гуртова вартість пального за вересень знизилася на 710 грн/т, або 38 коп./л при густині 540 кг/м3, до 52 390 грн/т (28,29 грн/л).

На 30-67 коп./л здешевшав газ на станціях «Паралель», VST, Ovis, «Кворум», Rodnik, Motto, «Катрал» і SUNOIL (див. табл.).

Найдешевше - 29,99 грн/л - можна купити пальне на АЗК Marshal у Житомирській області.

Проти течії плив SOCAR, який збільшив вартість газу в середньому на 83 коп./л (34,65 грн/л). Тим самим, різниця між ним і ОККО/WOG звузилася залежно від регіону (окрім Київської області), до 1-2 грн/л попри 2-3 грн/л у серпні.

У вересні різниця між цінами на газ у преміальних і дискаунтерів відносно серпня зросла в середньому на 13 коп./л (2,91 грн/л). На «світлих» приріст становив 23 коп./л і 32 коп./л (7,12 грн/л і 7,28 грн/л відповідно).

Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом вартість пального на АЗК не зазнає змін. Висока маржинальність дасть можливість операторам втримати їх при прогнозованому зростанні закупівельних цін на дизель і газ у жовтні. Передумовами здорожчання дизелю є потрапляння у санкційний список Румунії й брак залізничних постачань з ORLEN Lietuva, газу, - знову ж таки, ремонт у литовського виробника і зростання котирувань Sonatrach.





Роздрібні ціни на пальне 1-30 вересня 2025 р., грн/л

Мережа А-95 А-95+ ДП LPG 30.09.25 Зм. 30.09.25 Зм. 30.09.25 Зм. 30.09.25 Зм. ОККО 61,99 0,00 64,99 0,00 58,99 0,00 35,99 0,00 WOG 61,99 0,00 64,99 0,00 58,99 0,00 35,98 0,00 Укрнафта 58,99 0,00 61,99 0,00 55,99 0,00 33,99 0,00 UPG 58,90 0,00 61,90 0,00 55,90 0,00 34,02 0,00 AMIC 58,91 -0,03 61,99 0,00 56,10 0,00 33,23 0,03 Shell 61,99 0,00 64,99 0,00 58,99 0,00 34,99 0,00 SOCAR 60,82 0,00 63,66 0,00 57,82 0,00 34,65 0,83 БРСМ-Нафта 53,96 -0,07



50,59 -0,23 32,54 -0,19 KLO 54,59 -5,00 55,99 -5,00 52,99 -5,00 32,20 -2,00 BVS 59,99 0,00 62,99 0,00 56,99 0,00 34,69 0,00 Chipo 55,95 -1,12



53,05 -0,65 32,80 -0,38 Авантаж 7 54,95 0,00



51,95 0,00 32,45 0,00 Укр-Петроль 53,78 0,00



52,32 0,00



Mango 57,99 0,00



53,99 0,00 32,46 0,00 Ovis 57,99 0,00 59,99 0,00 55,49 0,00 32,49 -0,50 VST 58,90 0,00



53,10 0,00 32,66 -0,54 Marshal 55,99 -1,00 59,32 -1,00 50,59 -0,80 32,41 -0,34 Маркет 54,49 -1,00



51,99 -1,00 32,50 0,00 Олас 55,99 0,00



52,99 0,00 32,99 0,00 VostokGaz 55,99 -2,00



53,49 -2,00 31,99 -1,00 U.GO 57,90 0,00



53,90 0,00 33,90 0,00 Neftek 59,99 0,00 62,99 0,00 56,49 0,00 34,99 0,00 Motto 55,91 0,00 55,61 0,00 52,84 -0,14 33,15 -0,47 Кворум 55,98 0,00



53,48 0,00 30,98 -0,50 Автотранс 59,98 0,00 65,98 0,00 56,98 0,00 34,68 0,00 Рур груп 59,99 0,00



57,99 0,00 35,00 0,00 ZOG 50,00 -6,50 55,00 -5,00 52,00 -5,00 30,50 -3,00 Катрал 55,99 0,00 55,99 0,00 52,99 0,00 31,55 -0,42 SUNOIL 54,99 0,00



52,49 0,00 31,99 -0,30 Green Wave 58,40 0,00



55,50 0,00 33,60 0,00 RLS 57,70 0,00 59,50 -0,50 52,40 0,00 32,90 0,00 Parallel 58,49 0,00 60,99 0,00 56,99 0,00 33,49 -0,67 Rodnik 55,49 0,00



54,90 0,00 32,49 -0,50 Середня ціна в Україні 58,71 -0,13 63,25 -0,08 55,86 -0,12 34,31



