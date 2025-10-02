Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вересневий параліч: ціни на колонках тримаються другий місяць поспіль

 

У вересні більшість мереж зберегли серпневу стабільність на колонках. Якщо ще в першій половині місяця низка регіональних операторів намагалися рухати ціни донизу, то в другій, через зростання зовнішнього ринку, відмовилися від цієї ідеї. Висока маржинальність давала операторам можливість тримати ціни незалежно від коливань у гурті.

Згідно з розрахунками enkorr, у вересні спред між гуртовою і роздрібною ціною на бензин знизився порівняно з серпнем на 55 коп./л, до майже 10,1 грн/л, на дизелі - на 24 коп./л, до 8,63 грн/л. Водночас на скрапленому газі зріс на 50 коп./л, до трохи вище 6 грн/л.

Водночас у поквартальній динаміці різниця на бензині у III кварталі в середньому зросла на 1,27 грн/л, до 9,34 грн/л. Зростання на бензині було нівельовано втратами на дизельному пальному, які становили 1,28 грн/л (8,06 грн/л). Спред на газу зменшився на 7 коп./л і становив 5,87 грн/л.

Порівняно з середніми показниками за минулий рік спред на бензині за 9 місяців цього року додав 1,10 грн/л, на дизелі - 57 коп./л і на LPG - 1,19 грн/л. Але слід зазначити, що за цей час зросли й витрати операторів: поява авансового платежу податку на прибуток і збільшення військового збору, затрат на утримання заправних комплексів і заробітну плату персоналу.

Як зазначив Сергій Куюн у публікації «Сховані резерви. Заправні мережі розкривають свій податковий потенціал», у першому півріччі 2025 року сплата операційних податків (без податків на імпорт) десяткою найбільших мереж за кількістю АЗС зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на третину (6,238 млрд грн проти 4,676 млрд грн).

Окрім того, збільшеною маржею мережі частково компенсують і проливи, які, згідно з даними Державної податкової служби України, з січня по серпень сумарно зменшилися на 6% порівняно з показниками аналогічного періоду 2024-го.

Зміни на стелах

Не беручи до уваги акції на KLO до дня народження, щотижневі акції VostokGaz і знижку ZOG, яка почала діяти після зупинки мережі через перебої в роботі окремих систем (-6,5 грн/л на бензин, -5 грн/л на дизель і -3 грн/л на газ), зниження вартості пального відбулося на станціях мереж Chipo, Marshal і «Маркет».

Ціна на бензин у Chipo залежно від області знизилася на 0,80-1,70 грн/л (до середніх 55,95 грн/л), на дизпальне - на 30-90 коп./л (53,05 грн/л), на газ - на 20-70 коп./л (32,80 грн/л).

«Маркет» і Marshal (окрім Житомирської області по дизелю) недорахував до «світлих» 1 грн/л. У останньої на 1,2 грн/л і 50 коп./л знизилася вартість газу в Полтавській і Харківській областях.

Змінилася вартість бензину на Закарпатті в AMIC (-50 коп./л) і на Дніпропетровщині у «БРСМ-Нафти» (-1 грн/л). Окрім того, знизилися ціни на дизель на 0,50-1 грн/л у «БРСМ» у Дніпропетровській, Закарпатській, Харківській і Львівській областях. Скраплений газ у мережі здешевшав у середньому на 19 коп./л (32,54 грн/л).

Порівняно зі «світлими» оператори більш активно знижували ціни на газ. Причиною цього було здешевшання ресурсу в гурті через профіцит продукту на ринку. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», гуртова вартість пального за вересень знизилася на 710 грн/т, або 38 коп./л при густині 540 кг/м3, до 52 390 грн/т (28,29 грн/л).

На 30-67 коп./л здешевшав газ на станціях «Паралель», VST, Ovis, «Кворум», Rodnik, Motto, «Катрал» і SUNOIL (див. табл.).

Найдешевше - 29,99 грн/л - можна купити пальне на АЗК Marshal у Житомирській області.

Проти течії плив SOCAR, який збільшив вартість газу в середньому на 83 коп./л (34,65 грн/л). Тим самим, різниця між ним і ОККО/WOG звузилася залежно від регіону (окрім Київської області), до 1-2 грн/л попри 2-3 грн/л у серпні.

У вересні різниця між цінами на газ у преміальних і дискаунтерів відносно серпня зросла в середньому на 13 коп./л (2,91 грн/л). На «світлих» приріст становив 23 коп./л і 32 коп./л (7,12 грн/л і 7,28 грн/л відповідно).

Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом вартість пального на АЗК не зазнає змін. Висока маржинальність дасть можливість операторам втримати їх при прогнозованому зростанні закупівельних цін на дизель і газ у жовтні. Передумовами здорожчання дизелю є потрапляння у санкційний список Румунії й брак залізничних постачань з ORLEN Lietuva, газу, - знову ж таки, ремонт у литовського виробника і зростання котирувань Sonatrach.


Роздрібні ціни на пальне 1-30 вересня 2025 р., грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

30.09.25

Зм.

30.09.25

Зм.

30.09.25

Зм.

30.09.25

Зм.

ОККО

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

35,99

0,00

WOG

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

35,98

0,00

Укрнафта

58,99

0,00

61,99

0,00

55,99

0,00

33,99

0,00

UPG

58,90

0,00

61,90

0,00

55,90

0,00

34,02

0,00

AMIC

58,91

-0,03

61,99

0,00

56,10

0,00

33,23

0,03

Shell

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

34,99

0,00

SOCAR

60,82

0,00

63,66

0,00

57,82

0,00

34,65

0,83

БРСМ-Нафта

53,96

-0,07

50,59

-0,23

32,54

-0,19

KLO

54,59

-5,00

55,99

-5,00

52,99

-5,00

32,20

-2,00

BVS

59,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

34,69

0,00

Chipo

55,95

-1,12

53,05

-0,65

32,80

-0,38

Авантаж 7

54,95

0,00

51,95

0,00

32,45

0,00

Укр-Петроль

53,78

0,00

52,32

0,00

Mango

57,99

0,00

53,99

0,00

32,46

0,00

Ovis

57,99

0,00

59,99

0,00

55,49

0,00

32,49

-0,50

VST

58,90

0,00

53,10

0,00

32,66

-0,54

Marshal

55,99

-1,00

59,32

-1,00

50,59

-0,80

32,41

-0,34

Маркет

54,49

-1,00

51,99

-1,00

32,50

0,00

Олас

55,99

0,00

52,99

0,00

32,99

0,00

VostokGaz

55,99

-2,00

53,49

-2,00

31,99

-1,00

U.GO

57,90

0,00

53,90

0,00

33,90

0,00

Neftek

59,99

0,00

62,99

0,00

56,49

0,00

34,99

0,00

Motto

55,91

0,00

55,61

0,00

52,84

-0,14

33,15

-0,47

Кворум

55,98

0,00

53,48

0,00

30,98

-0,50

Автотранс

59,98

0,00

65,98

0,00

56,98

0,00

34,68

0,00

Рур груп

59,99

0,00

57,99

0,00

35,00

0,00

ZOG

50,00

-6,50

55,00

-5,00

52,00

-5,00

30,50

-3,00

Катрал

55,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

31,55

-0,42

SUNOIL

54,99

0,00

52,49

0,00

31,99

-0,30

Green Wave

58,40

0,00

55,50

0,00

33,60

0,00

RLS

57,70

0,00

59,50

-0,50

52,40

0,00

32,90

0,00

Parallel

58,49

0,00

60,99

0,00

56,99

0,00

33,49

-0,67

Rodnik

55,49

0,00

54,90

0,00

32,49

-0,50

Середня ціна в Україні

58,71

-0,13

63,25

-0,08

55,86

-0,12

34,31
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

