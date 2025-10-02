Фінансові новини
Вересневий параліч: ціни на колонках тримаються другий місяць поспіль
13:22 02.10.2025 |
У вересні більшість мереж зберегли серпневу стабільність на колонках. Якщо ще в першій половині місяця низка регіональних операторів намагалися рухати ціни донизу, то в другій, через зростання зовнішнього ринку, відмовилися від цієї ідеї. Висока маржинальність давала операторам можливість тримати ціни незалежно від коливань у гурті.
Згідно з розрахунками enkorr, у вересні спред між гуртовою і роздрібною ціною на бензин знизився порівняно з серпнем на 55 коп./л, до майже 10,1 грн/л, на дизелі - на 24 коп./л, до 8,63 грн/л. Водночас на скрапленому газі зріс на 50 коп./л, до трохи вище 6 грн/л.
Водночас у поквартальній динаміці різниця на бензині у III кварталі в середньому зросла на 1,27 грн/л, до 9,34 грн/л. Зростання на бензині було нівельовано втратами на дизельному пальному, які становили 1,28 грн/л (8,06 грн/л). Спред на газу зменшився на 7 коп./л і становив 5,87 грн/л.
Порівняно з середніми показниками за минулий рік спред на бензині за 9 місяців цього року додав 1,10 грн/л, на дизелі - 57 коп./л і на LPG - 1,19 грн/л. Але слід зазначити, що за цей час зросли й витрати операторів: поява авансового платежу податку на прибуток і збільшення військового збору, затрат на утримання заправних комплексів і заробітну плату персоналу.
Як зазначив Сергій Куюн у публікації «Сховані резерви. Заправні мережі розкривають свій податковий потенціал», у першому півріччі 2025 року сплата операційних податків (без податків на імпорт) десяткою найбільших мереж за кількістю АЗС зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на третину (6,238 млрд грн проти 4,676 млрд грн).
Окрім того, збільшеною маржею мережі частково компенсують і проливи, які, згідно з даними Державної податкової служби України, з січня по серпень сумарно зменшилися на 6% порівняно з показниками аналогічного періоду 2024-го.
Зміни на стелах
Не беручи до уваги акції на KLO до дня народження, щотижневі акції VostokGaz і знижку ZOG, яка почала діяти після зупинки мережі через перебої в роботі окремих систем (-6,5 грн/л на бензин, -5 грн/л на дизель і -3 грн/л на газ), зниження вартості пального відбулося на станціях мереж Chipo, Marshal і «Маркет».
Ціна на бензин у Chipo залежно від області знизилася на 0,80-1,70 грн/л (до середніх 55,95 грн/л), на дизпальне - на 30-90 коп./л (53,05 грн/л), на газ - на 20-70 коп./л (32,80 грн/л).
«Маркет» і Marshal (окрім Житомирської області по дизелю) недорахував до «світлих» 1 грн/л. У останньої на 1,2 грн/л і 50 коп./л знизилася вартість газу в Полтавській і Харківській областях.
Змінилася вартість бензину на Закарпатті в AMIC (-50 коп./л) і на Дніпропетровщині у «БРСМ-Нафти» (-1 грн/л). Окрім того, знизилися ціни на дизель на 0,50-1 грн/л у «БРСМ» у Дніпропетровській, Закарпатській, Харківській і Львівській областях. Скраплений газ у мережі здешевшав у середньому на 19 коп./л (32,54 грн/л).
Порівняно зі «світлими» оператори більш активно знижували ціни на газ. Причиною цього було здешевшання ресурсу в гурті через профіцит продукту на ринку. Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», гуртова вартість пального за вересень знизилася на 710 грн/т, або 38 коп./л при густині 540 кг/м3, до 52 390 грн/т (28,29 грн/л).
На 30-67 коп./л здешевшав газ на станціях «Паралель», VST, Ovis, «Кворум», Rodnik, Motto, «Катрал» і SUNOIL (див. табл.).
Найдешевше - 29,99 грн/л - можна купити пальне на АЗК Marshal у Житомирській області.
Проти течії плив SOCAR, який збільшив вартість газу в середньому на 83 коп./л (34,65 грн/л). Тим самим, різниця між ним і ОККО/WOG звузилася залежно від регіону (окрім Київської області), до 1-2 грн/л попри 2-3 грн/л у серпні.
У вересні різниця між цінами на газ у преміальних і дискаунтерів відносно серпня зросла в середньому на 13 коп./л (2,91 грн/л). На «світлих» приріст становив 23 коп./л і 32 коп./л (7,12 грн/л і 7,28 грн/л відповідно).
Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом вартість пального на АЗК не зазнає змін. Висока маржинальність дасть можливість операторам втримати їх при прогнозованому зростанні закупівельних цін на дизель і газ у жовтні. Передумовами здорожчання дизелю є потрапляння у санкційний список Румунії й брак залізничних постачань з ORLEN Lietuva, газу, - знову ж таки, ремонт у литовського виробника і зростання котирувань Sonatrach.
Роздрібні ціни на пальне 1-30 вересня 2025 р., грн/л
|
Мережа
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
30.09.25
|
Зм.
|
30.09.25
|
Зм.
|
30.09.25
|
Зм.
|
30.09.25
|
Зм.
|
ОККО
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Укрнафта
|
58,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
33,99
|
0,00
|
UPG
|
58,90
|
0,00
|
61,90
|
0,00
|
55,90
|
0,00
|
34,02
|
0,00
|
AMIC
|
58,91
|
-0,03
|
61,99
|
0,00
|
56,10
|
0,00
|
33,23
|
0,03
|
Shell
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
SOCAR
|
60,82
|
0,00
|
63,66
|
0,00
|
57,82
|
0,00
|
34,65
|
0,83
|
БРСМ-Нафта
|
53,96
|
-0,07
|
50,59
|
-0,23
|
32,54
|
-0,19
|
KLO
|
54,59
|
-5,00
|
55,99
|
-5,00
|
52,99
|
-5,00
|
32,20
|
-2,00
|
BVS
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,69
|
0,00
|
Chipo
|
55,95
|
-1,12
|
53,05
|
-0,65
|
32,80
|
-0,38
|
Авантаж 7
|
54,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
53,78
|
0,00
|
52,32
|
0,00
|
Mango
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
32,46
|
0,00
|
Ovis
|
57,99
|
0,00
|
59,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
32,49
|
-0,50
|
VST
|
58,90
|
0,00
|
53,10
|
0,00
|
32,66
|
-0,54
|
Marshal
|
55,99
|
-1,00
|
59,32
|
-1,00
|
50,59
|
-0,80
|
32,41
|
-0,34
|
Маркет
|
54,49
|
-1,00
|
51,99
|
-1,00
|
32,50
|
0,00
|
Олас
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
55,99
|
-2,00
|
53,49
|
-2,00
|
31,99
|
-1,00
|
U.GO
|
57,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
Neftek
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,49
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
Motto
|
55,91
|
0,00
|
55,61
|
0,00
|
52,84
|
-0,14
|
33,15
|
-0,47
|
Кворум
|
55,98
|
0,00
|
53,48
|
0,00
|
30,98
|
-0,50
|
Автотранс
|
59,98
|
0,00
|
65,98
|
0,00
|
56,98
|
0,00
|
34,68
|
0,00
|
Рур груп
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
ZOG
|
50,00
|
-6,50
|
55,00
|
-5,00
|
52,00
|
-5,00
|
30,50
|
-3,00
|
Катрал
|
55,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
31,55
|
-0,42
|
SUNOIL
|
54,99
|
0,00
|
52,49
|
0,00
|
31,99
|
-0,30
|
Green Wave
|
58,40
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
33,60
|
0,00
|
RLS
|
57,70
|
0,00
|
59,50
|
-0,50
|
52,40
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
Parallel
|
58,49
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
33,49
|
-0,67
|
Rodnik
|
55,49
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
32,49
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
58,71
|
-0,13
|
63,25
|
-0,08
|
55,86
|
-0,12
|
34,31
|
|
