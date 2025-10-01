Пального вистачить на 10 днів: МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій ЗАЕС

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

Нагадаємо:

23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитись підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

