Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пального вистачить на 10 днів: МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій ЗАЕС
16:35 01.10.2025 |
МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.
Нагадаємо:
23 вересня о 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Цей блекаут став десятим за час окупації АЕС росіянами.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що росіяни намагаються заручитись підтримкою МАГАТЕ у своїй спробі привласнити Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 2 коп. до 58,73 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,88 грн/л
|Пального вистачить на 10 днів: МАГАТЕ підтвердило небезпечність ситуації на окупованій ЗАЕС
|«Нафтогаз» на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії
|Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent подешевшала до $65,9 за барель
|«Нафтогаз» залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав