Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські фахівці долучилися до розробки проєкту першої ГАЕС в Азербайджані

 

Група українських фахівців долучилася до розробки проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1000 МВт.

Про це йдеться у релізі Азербайджансько-Української енергетичної асоціації, який є у розпорядженні Укрінформу.

Проєкт був презентований під час круглого столу «Азербайджан - Україна: нові можливості партнерства у сфері ГАЕС та відновлювальної енергетики», організованого асоціацією.

Українські фахівці долучилися до розробки проєкту першої ГАЕС в Азербайджані

 

"Дослідження, що стали підґрунтям проєкту, підготовлені провідними українськими фахівцями під керівництвом професора Юрія Ландау - науковця світового рівня, почесного голови "Азербайджано-Української енергетичної асоціації", - йдеться у релізі.

Вартість проєкту ГАЕС оцінюється у 1,8 млрд дол. Він передбачає використання Мінгячевірського водосховища як нижнього басейну і може стати основою для ефективної інтеграції сонячної та вітрової генерації в енергосистему країни.

Українські фахівці долучилися до розробки проєкту першої ГАЕС в Азербайджані

 

В асоціації наголошують, що програма будівництва ГАЕС в Азербайджані має вивести двостороннє співробітництво Києва та Баку на новий стратегічний рівень.

Так, в Україні власними силами зводять кілька ГАЕС із часткою постачання вітчизняного обладнання не менше 70%. Якщо українські компанії (зокрема, державний холдинг "Українські енергетичні машини") приєднаються до азербайджанського проєкту, то можуть отримати значні експортні контракти.

Українські фахівці долучилися до розробки проєкту першої ГАЕС в Азербайджані

 

Ландау зауважив, що нині у світі спостерігається справжній бум сонячної та вітрової енергетики - і при цьому провідні країни активно будують ГАЕС.

"Це пояснюється тим, що нестабільну відновлювану енергетику можна ефективно використовувати лише в поєднанні з балансуючими потужностями, серед яких ГАЕС є найефективнішими", - прокоментував він.

Як повідомлялося, міністерка енергетики України Світлана Гринчук і міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов під час онлайн-зустрічі обговорили диверсифікацію постачання газу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1700  0,09 0,21 41,2000  0,08 0,21
EUR 48,3800  0,06 0,12 48,4200  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес