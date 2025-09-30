Фінансові новини
Українські фахівці долучилися до розробки проєкту першої ГАЕС в Азербайджані
14:33 30.09.2025 |
Група українських фахівців долучилася до розробки проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1000 МВт.
Про це йдеться у релізі Азербайджансько-Української енергетичної асоціації, який є у розпорядженні Укрінформу.
Проєкт був презентований під час круглого столу «Азербайджан - Україна: нові можливості партнерства у сфері ГАЕС та відновлювальної енергетики», організованого асоціацією.
"Дослідження, що стали підґрунтям проєкту, підготовлені провідними українськими фахівцями під керівництвом професора Юрія Ландау - науковця світового рівня, почесного голови "Азербайджано-Української енергетичної асоціації", - йдеться у релізі.
Вартість проєкту ГАЕС оцінюється у 1,8 млрд дол. Він передбачає використання Мінгячевірського водосховища як нижнього басейну і може стати основою для ефективної інтеграції сонячної та вітрової генерації в енергосистему країни.
В асоціації наголошують, що програма будівництва ГАЕС в Азербайджані має вивести двостороннє співробітництво Києва та Баку на новий стратегічний рівень.
Так, в Україні власними силами зводять кілька ГАЕС із часткою постачання вітчизняного обладнання не менше 70%. Якщо українські компанії (зокрема, державний холдинг "Українські енергетичні машини") приєднаються до азербайджанського проєкту, то можуть отримати значні експортні контракти.
Ландау зауважив, що нині у світі спостерігається справжній бум сонячної та вітрової енергетики - і при цьому провідні країни активно будують ГАЕС.
"Це пояснюється тим, що нестабільну відновлювану енергетику можна ефективно використовувати лише в поєднанні з балансуючими потужностями, серед яких ГАЕС є найефективнішими", - прокоментував він.
Як повідомлялося, міністерка енергетики України Світлана Гринчук і міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов під час онлайн-зустрічі обговорили диверсифікацію постачання газу.
