Британія внесе до Фонду підтримки енергетики України додаткові €48,7 мільйона

 

Велика Британія збільшить свій внесок до Фонду енергетичної підтримки України на 48,7 млн євро - до 150,6 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Грантові кошти від цього траншу дозволять реалізувати низку заходів щодо зміцнення енергетичної стійкості України, включаючи ремонт критично важливих мереж, захист ключових енергетичних активів та підтримку рішень у сфері відновлюваної та децентралізованої енергетики", - зазначається у повідомленні.

Загалом за період роботи Фонд підтримки енергетики мобілізував понад 1,25 млрд євро від більш як 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями з 21 області України. Водночас поточний розрив у фінансуванні між наявними коштами фонду та пріоритетними потребами становить понад 600 млн євро.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на вчора, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

