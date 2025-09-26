Авторизация

Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

 

Запорізька АЕС два дні поспіль працює з порушеннями умов експлуатації внаслідок пошкодження єдиної лінії електропередач через російські обстріли, повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук у мережі Facebook у четвер.

"Запорізька АЕС другий день - у блекауті, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації. Найбільша в Європі атомна електростанція працює на дизель-генераторах. Це вже 10-й блекаут ЗАЕС", - йдеться в дописі Гринчук.

Міністерка зазначає, що понад три роки, впродовж яких ЗАЕС перебуває під окупацією РФ, Україна продовжує забезпечувати електропостачання об'єкта зі своєї енергетичної системи.

"Але через черговий обстріл окупантів знову пошкоджено єдину лінію електропередачі, що живила ЗАЕС", - повідомила Гринчук.

"Тільки минулого тижня у Відні я проводила численні зустрічі з колегами на полях 69-ї Генеральної конференції МАГАТЕ. За результатами конференції було ухвалено резолюцію, в якій МАГАТЕ вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС", - написала Гринчук у Facebook і закликала посилити "тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

