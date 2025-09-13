Нафтогаз імпортував в Україну майже весь американський LNG, законтрактований в Orlen

Група Нафтогаз у партнерстві з польською компанією Orlen у межах підготовки до зими 2025-2026 років уже поставила в Україну близько 400 млн кубометрів американського зрідженого газу (LNG). Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Імпорт американського газу здійснюється через два термінали - "Свіноуйсьце" в Польщі та "Клайпеда" в Литві.

Загалом станом на середину вересня для постачання в Україну законтрактовано близько 450 млн кубометрів американського LNG.

"Одним із ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проєкт ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном Orlen. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Для формування запасів природного газу в підземних сховищах України перед опалювальним сезоном Нафтогаз взяв рекордні кредити по 4,7 млрд грн у ПриватБанку та Укргазбанку.

13 серпня Нафтогаз і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро. Це перший кредит під гарантію ЄС за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.

15 серпня уряд Норвегії повідомив про виділення Україні 1 млрд норвезьких крон (понад $98 млн) на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону. Нова підтримка надається додатково до раніше виділеного 1 млрд норвезьких крон на закупівлю газу в березні 2025 року.