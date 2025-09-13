Фінансові новини
- |
- 13.09.25
- |
- 01:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафтогаз імпортував в Україну майже весь американський LNG, законтрактований в Orlen
23:50 12.09.2025 |
Група Нафтогаз у партнерстві з польською компанією Orlen у межах підготовки до зими 2025-2026 років уже поставила в Україну близько 400 млн кубометрів американського зрідженого газу (LNG). Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Імпорт американського газу здійснюється через два термінали - "Свіноуйсьце" в Польщі та "Клайпеда" в Литві.
Загалом станом на середину вересня для постачання в Україну законтрактовано близько 450 млн кубометрів американського LNG.
"Одним із ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проєкт ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном Orlen. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Для формування запасів природного газу в підземних сховищах України перед опалювальним сезоном Нафтогаз взяв рекордні кредити по 4,7 млрд грн у ПриватБанку та Укргазбанку.
13 серпня Нафтогаз і Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро. Це перший кредит під гарантію ЄС за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.
15 серпня уряд Норвегії повідомив про виділення Україні 1 млрд норвезьких крон (понад $98 млн) на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону. Нова підтримка надається додатково до раніше виділеного 1 млрд норвезьких крон на закупівлю газу в березні 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Нафтогаз імпортував в Україну майже весь американський LNG, законтрактований в Orlen
|Серпневі перевірки декларацій: НАЗК виявило порушення на понад 337 мільйонів гривень
|До кінця року мають запрацювати 60% функціоналу системи онлайн-моніторингу грального ринку - регулятор
|Данія представила «найбільш амбітну» програму допомоги Україні
|Держгеонадра оголосили торги з продажу чотирьох спецдозволів
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 2 коп. до 55,91 грн/л
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму