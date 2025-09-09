Міненерго виставило на конкурс дві нафтогазові ділянки на заході України

Міністерство енергетики оголосило конкурси на укладення угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Межигірської та Свічанської ділянок надр, що належать до Західного нафтогазоносного регіону України.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби геології та надр України.

Загальна площа складає 2388,25 кв. км із перспективними й прогнозними ресурсами обсягом 54,9 млн тонн умовного палива.

"Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути залучені протягом першого етапу геологорозвідувальних робіт, визначається за результатами конкурсів та повинен бути не менше ніж 1 000 000 000 гривень (1 млрд грн) за кожною ділянкою надр", - сказано в повідомленні Державної служби геології та надр України.

Угоди укладаються строком на 50 років із дня їх підписання. Участь у конкурсах можуть взяти українські й іноземні компанії, крім представників держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Заявки на конкурси приймаються до 16:00 4 грудня цього року.

Межигірська ділянка, загальною площею 1 515,61 кв. км, розташована у межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Ресурсна база за категоріями С3+D (коди класів 333+334) складає 21,9 млн тонн умовного палива.

Свічанська ділянка, загальною площею 872,64 кв. км, розташована в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Ресурсна база за категоріями С3+D (коди класів 333+334) складає 33 млн тонн умовного палива.

Обсяг загальних інвестицій, зокрема тих, що необхідні для забезпечення промислової розробки, визначається за результатами конкурсу. Уся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі.

Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, становить 55% загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

Частка держави у прибутковій продукції повинна становити:

* у разі перевищення облікових витрат, що підлягають відшкодуванню, над граничною величиною компенсаційної продукції - 35% державі та 65% інвестору;

* в іншому разі - 65% державі та 35% інвестору.

Учасник конкурсу повинен заплатити за нього 0,5 млн грн на рахунок Міненерго.