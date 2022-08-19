Два енергоблоки ЗАЕС перевели у режим «холодний зупин»

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС. Згідно зі змінами, блоки експлуатуються в режимі "холодний зупин".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба інспекції.

Зазначається, що виконуючий обов'язки голови ДІЯРУ Олег Коріков підписав наказ №501 від 18 серпня, яким вносяться зміни до ліцензій на експлуатацію згаданих енергоблоків.

"Експлуатація енергоблока №1 Запорізької АЕС здійснюється експлуатуючою організацією у станах "перевантаження палива" - "холодний зупин". Наказ також визначає, що експлуатація енергоблока №2 Запорізької АЕС здійснюється у стані "холодний зупин", - йдеться у повідомленні.

Визначені наказом стани експлуатації енергоблоків №1 і №2 ЗАЕС, відповідно до наданих НАЕК "Енергоатом" документів та експертних висновків Держатомрегулювання, є оптимальними в умовах окупації об'єкта російськими військами.

За словами експерта Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитра Гуменюка, "холодний зупин" - це безпечний стан ядерного реактора, коли реактор заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

"Це проміжний стан реактора між роботою і перевантаженням палива. Під час "холодного зупину" ядерний реактор не генерує електроенергію. У стані "холодного зупину" реактор може перебувати нескінченно довго, якщо він, звичайно, під'єднаний до енергоживлення. Енергоблок потребує електроенергії, аби працювали всі його системи та механізми. Перебуваючи у стані "холодного зупину", енергоблок має набагато більший запас часу, впродовж якого персонал може ліквідувати надзвичайну ситуацію, якщо така раптом виникне, й упередити важке пошкодження активної зони реактора. Так, у разі зникнення електроживлення енергоблока, що працює на потужності, процес плавлення може розпочатися вже за три години, якщо нічого не робити; якщо ж реактор перебуває в стані "холодного зупину", то персонал матиме на відновлення електроживлення 57 годин. Тому "холодний зупин" - це безпечніше, аніж робота реактора на повну потужність. Але рішення про "холодний зупин" має приймати експлуатуюча організація - НАЕК "Енергоатом", - розповідав він в інтерв'ю DW.

Як повідомлялося, за інформацією НАЕК "Енергоатом", російські загарбники готуються до зупинки роботи Запорізької атомної електростанції та відключення її від енергосистеми України.

російські військові захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Відтоді на території станції постійно перебувають військові та важка техніка. Загарбники також на початку серпня вчинили низку обстрілів об'єктів на території ЗАЕС, станція замінована.

ЄС та 42 країни закликали росію негайно вивести свої війська із Запорізької АЕС і всієї території України.