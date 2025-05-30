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Голова Мінфіну анонсував зміни до держбюджету для фінансування ЗСУ. Але без підвищення податків
18:11 30.05.2025 |
Потреба у збільшенні видатків держбюджету у 2025 році справді існує, але перекрити дефіцит коштів можливо завдяки внутрішньому ринку запозичень та поліпшенню адміністрування сплати податків.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає українська редакція Forbes.
"Треба. Але без підвищення податкових ставок", - сказав Марченко, коментуючи потребу збільшити видатки бюджету цього року на 400-500 млрд грн.
"Ми бачимо можливості покращення адміністрування та економію на видатках з обслуговування боргу", - назвав міністр потенційні джерела покриття дефіциту.
Очільник Мінфіну уточнив, що бачить простір для покращення адміністрування як у Податковій, так і у Митній службах.
"Ми активно працюємо з МВФ та іншими партнерами для посилення спроможності податкової та митниці", - сказав Марченко.
За його словами, йдеться не лише про зміну керівництва, а про зміну "філософії" роботи, підкреслив Марченко.
"Це складніші процеси", - визнав міністр.
Водночас він зауважив, що коментувати фінансування бюджету-2026 потрібно обережно.
"Сьогодні перебуваємо в стані постійної турбулентності", - пояснив Марченко.
Серед несприятливих факторів міністр зазначив непередбачуваністю розвитку подій на фронті та закінченням поточної програми МВФ у першому кварталі 2027 року.
Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.
Дефіцит коштів держбюджету на 2025 рік фінансування потреб Сил оборони може сягнути 400-500 мільярдів гривень, відповідні зміни до бюджету уряд ініціюватиме після консультацій з МВФ, припускав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік на безпеку та оборону передбачені видатки у сумі 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024 року. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік. Видатки на озброєння та військову техніку у 2025 році передбачені у сумі 739 млрд грн, що на 34,1 млрд грн більше, ніж у попередньому році.
За даними Мінфіну, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків.
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