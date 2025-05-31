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До загального фонду держбюджету в травні надійшло ₴204,1 мільярда
23:11 30.05.2025 |
У травні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що надходження платежів від Державної податкової служби становили 121,4 млрд грн. З них:
* 45,4 млрд грн - податок на прибуток підприємств,
* 30,1 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір,
* 21,4 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 36,9 млрд грн, відшкодовано 15,5 млрд грн),
* 15,2 млрд грн - акцизний податок,
* 4,9 млрд грн - рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 55,6 млрд грн.
Загалом за підсумками травня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 272,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,4 млрд грн (станом на 29 травня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
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