Понад 80% виявлених Рахунковою палатою у 2024 році порушень та недоліків - у сфері оборони

У 2024 році Рахункова палата провела шість аудитів за напрямком безпеки та обороноздатності, якими було охоплено 687,3 млрд грн.

Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час звіту відомства за минулий рік у Верховній Раді, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що парламентський комітет з питань бюджету 30 травня розглянув та взяв до відома звіт Рахункової палати за 2024 рік. Напередодні це питання розглянули в підкомітеті з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати.

За словами Піщанської, у 2024 році відомство охопило контролем майже 3,7 трлн грн публічних коштів (майже у 5 разів більше, ніж у 2023 році). При цьому загальна сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами сягнула 217,5 млрд грн (у 3,5 разів більше, ніж у 2023 році)

За результатами впроваджених рекомендацій було усунено порушень на загальну суму понад 4,6 млрд грн.

Серед пріоритетних напрямів аудитів голова Рахункової палати виділила, зокрема, безпеку та обороноздатність. У цій сфері у звітному році здійснено шість аудитів та охоплено 687,3 млрд грн.

«У межах зазначених заходів встановлено порушень і недоліків на загальну суму майже 186 млрд грн - це 83% від загальної суми усіх виявлених Рахунковою палатою порушень та недоліків за 2024 рік», - наголосила очільниця відомства.

Серед інших важливих напрямів перевірок -функціонування та підтримка економіки в умовах воєнного стану. За цим напрямом Рахункова палата провела сім аудитів.

Піщанська заявила, що аудити міжнародної підтримки та аудити у сферах, визначених пріоритетними у контексті імплементації реформ відповідно до Плану Ukraine Facility, підтвердили: - Україна виконує умови договорів з партнерами та використовує надані ними кошти відповідно до визначених цілей.

«Особлива увага - сферам оборони та безпеки, соціального забезпечення, підтримки, економіки та відновлення. А щодо внутрішніх завдань - це подальше вдосконалення інструментів аудиту, посилення інтелектуального потенціалу колективу, цифрова трансформація аудиту, зміцнення взаємодії з парламентом і громадськістю», - підсумувала посадовиця.