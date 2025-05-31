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АНАЛІТИКА

Міненерго США скасовує держпідтримку проєктів у сфері чистої енергетики на $3,7 млрд

23:20 30.05.2025 |

Економіка

 

Міністерство енергетики США скасовує держпідтримку проектів у сфері чистої енергетики на суму близько $3,7 млрд, які, на його думку, не заслуговують на подальшу підтримку адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Міненерго дійшло висновку, що ці проєкти "не відповідають потребам американців, є економічно невигідними й не матимуть позитивної віддачі від інвестицій платникам податків", ідеться в повідомленні відомства.

Ресурси на 16 із 24 проєктів виділила адміністрація попереднього президента США Джо Байдена за період із моменту виборів у листопаді 2024 року до дня інавгурації Трампа 20 січня 2025 року, зазначають у Міненерго.

Зокрема, держава відмовить у наданні фінансування проєкту Exxon Mobil Corp. у сфері водню, яке мало становити $331 млн. Також скасовано виділення $170 млн компанії Kraft Heinz Co. на серію проєктів у сфері зеленої енергетики та $500 млн Heidelberg Materials на проєкт із виробництва безвуглецевого цементу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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