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АНАЛІТИКА

900 мільярдів в «тіні» : Гетманцев назвав масштаби втрат для бюджету

23:25 30.05.2025 |

Економіка

 

Тіньовий сектор української економіки становить від 800 до 900 млрд грн на рік.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, в окремих галузях тінь може сягати понад 60%.

"30-50% економіки в тіні, а є галузі, де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки", - зазначив він.

Гетманцев наголосив, що одним із джерел для додаткового фінансування армії у розмірі 400 млрд грн може стати саме детінізація.

Він також повідомив, що цьогоріч завданням фіскальних органів є забезпечити надходження до бюджету за рахунок боротьби з тінню в обсязі 4 млрд дол.

Окремо він додав, що детінізація - це не лише про доходи бюджету, а й про справедливі умови для всього бізнесу.

За матеріалами: Економічна правда
 

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