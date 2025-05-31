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900 мільярдів в «тіні» : Гетманцев назвав масштаби втрат для бюджету
23:25 30.05.2025 |
Тіньовий сектор української економіки становить від 800 до 900 млрд грн на рік.
Про це повідомляє Forbes Ukraine.
За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, в окремих галузях тінь може сягати понад 60%.
"30-50% економіки в тіні, а є галузі, де понад 60%, це основна перешкода для розвитку економіки", - зазначив він.
Гетманцев наголосив, що одним із джерел для додаткового фінансування армії у розмірі 400 млрд грн може стати саме детінізація.
Він також повідомив, що цьогоріч завданням фіскальних органів є забезпечити надходження до бюджету за рахунок боротьби з тінню в обсязі 4 млрд дол.
Окремо він додав, що детінізація - це не лише про доходи бюджету, а й про справедливі умови для всього бізнесу.
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