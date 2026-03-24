Святкові витрати зростають: Великодній кошик додасть у ціні 14,4%

У 2026 році великодній кошик із традиційним набором продуктів на сім'ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1903,19 грн, що на 14,4% дорожче, ніж торік.

Такі прогнози здійснили науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки», передає Укрінформ.

«За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2026 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 1903,19 грн, тобто на 14,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1663,26 грн», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) - складе 266,89 грн/кг, що на 14,6% перевищує вартість минулорічної паски.

Таке здорожчання науковці пояснюють суттєвим зростанням цін на основні продуктові позиції:

яйця (+19,3%),

масло вершкове (+6,8%),

молоко (+49,6%),

борошно (+38,6%),

дріжджі (+12,8%),

родзинки (+14,1%).

Єдиним продуктом, що зазнав здешевлення порівняно з минулим роком, є цукор (-18%).

Утім у магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, вважають в ІАЕ, адже ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Традиційно найдорожчими складовими великоднього кошика залишаються м'ясні продукти. Так, за домашню ковбасу (0,5 кг) доведеться заплатити 287,5 грн (550-600 грн/кг), за буженину (0,5 кг) - 353 грн (687-725 грн/кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року - 0,5 кг коштуватиме до 123 грн з розрахунку 220-270 грн/кг.

Порівняно до минулого року вартість буженини збільшилася на 16,5 %, домашньої ковбаси - на 35,3 %, сала - на 0,4 %.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за:

твердий сир (0,5 кг) - 298 грн (539-650 грн/кг),

вершкове масло (0,5 кг) - 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г),

м'який сир (0,5 кг) - 157,5 грн (300-330 грн/кг).

Проти 2025-го вартість твердого сиру зросла на 3,7 %, м'якого сиру - на 31,3 %, вершкового масла - на 3,1 %.

Ціна хріну (200 г) складе 31 грн (28-34 грн) і буде залежати від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (150-200 г) - 6,72 грн.

Якщо ж доповнити традиційний великодній кошик іншими, необов'язковими складовими, як-от помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), - його вартість зросте до 2347,94 грн, що на 16,8 % перевищує вартість минулорічного кошика такого ж складу.

Порівняно з аналогічним періодом торік зросли ціни на овочі. Якщо торік томати тепличні (0,5 кг) коштували до 78 грн (126-189 грн/кг), то в цьому весняному сезоні їх ціна складає 187-278 грн/кг. Ціна огірків тепличних наразі становить 175-275 грн/кг, що майже на 38,5% перевищує минулорічні показники. Ціна на яблука залежить від сорту і складає в середньому 25 грн за 0,5 кг (45-55 грн/кг), що на 17,4% дорожче, ніж торік.

Пляшка церковного вина «Кагор» в середньому коштує 189 грн (160-220 грн за пляшку).

В ІАЕ зауважили, що зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій - суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, а також невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах.

Зокрема, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів - хтось на зменшенні кількості продукту у кошику, інші - за рахунок відмови від дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру) або використання більш дешевої продукції, а дехто - обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.

Розрахунок вартості великоднього кошика у 2026 році зроблений науковцями Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 20 березня 2026 року.