24.03.26
16:17
Kyiv Independent повідомляє: стартовий проєкт за угодою про надра зі США не потрапить у надра
12:40 24.03.2026 |
Перший інвестиційний проєкт за "угодою про надра" зі США піде не на видобуток ресурсів, а на оборонні технології, повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на два джерела.
Вони стверджують, що перша з трьох запланованих на цей рік інвестицій Американо-українського фонду відбудови дістанеться компанії Sine Engineering - українському виробнику військових технологій подвійного призначення. Офіційно про це мають оголосити пізніше цього тижня.
Розмір інвестиції поки що не розголошується.
Sine Engineering - це львівський стартап, заснований у 2022 році підприємцем Андрієм Чуликом, який зараз обіймає посаду генерального директора. Іншими власниками, згідно з українським реєстром компаній YouControl, є Богдан Тимків та Остап Ференсович.
Компанія розробляє програмне забезпечення для незалежної від супутників навігації, що дозволяє дронам літати без використання GPS. Нещодавно вона розробила технологію масового керування дронами, завдяки якій один пілот може одночасно керувати кількома апаратами, розповів Чулик в інтерв'ю DOU.
Sine обслуговує понад 100 виробників дронів - як з України, так і з-за кордону - захищаючи їхню продукцію від глушіння й перешкод у зонах на лінії фронту, де GPS не працює.
Святкові витрати зростають: Великодній кошик додасть у ціні 14,4%
|Kyiv Independent повідомляє: стартовий проєкт за угодою про надра зі США не потрапить у надра
