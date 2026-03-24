Квітнева перевірка стане ключем до відкриття ринку ЄС для української термічно обробленої свинини
12:16 24.03.2026 |
Експорт свинини з України залишається обмеженим, проте галузь очікує на верифікаційну місію Європейського Союзу у квітні 2026 року, повідомила віцепрезидентка асоціації "Свинарі України" (АСУ) Олександра Бондарська під час щорічної конференції MeatForum у Києві.
Бондарська уточнила, що інспекція ЄС перевірить систему державного контролю, безпечність та якість продукції, а також її простежуваність. Метою місії є відкриття європейського ринку для української термічно обробленої продукції зі свинини. За словами експертки, доступ до ринку ЄС стане стратегічним кроком, який підтвердить відповідність українського м'яса міжнародним вимогам і сприятиме відкриттю інших іноземних ринків.
Наразі обсяги експорту свинини є мінімальними. У 2025 році Україна експортувала близько 2,2 тис. тонн цієї продукції, що на 30% менше порівняно з попереднім роком. З початку 2026 року обсяги експорту не перевищують 100 тонн.
Основним покупцем української свинини зараз є Об'єднані Арабські Емірати, де продукція представлена у роздрібних мережах. Здійснюється обмежена торгівля з Гонконгом і Південною Кореєю. Переговори щодо узгодження ветеринарних сертифікатів із цими країнами тривають. Серед перспективних напрямків АСУ назвала ринки Малайзії, Бахрейну, В'єтнаму, Сінгапуру та Індії. Крім того, спостерігається часткове відновлення поставок до Грузії.
В асоціації додали, що підготовка до експорту ведеться спільно з технічними експертами та компетентними державними органами. Першочергове завдання - відкриття ринку ЄС, що має запустити ефект "доміно" для подальшого розширення географії збуту.
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
