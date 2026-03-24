Приватизаційні надходження за тиждень сягнули ₴15,4 млн — ФДМУ

08:39 24.03.2026 |

Економіка

Фонд державного майна України 16-20 березня провів 10 успішних приватизаційних аукціони, за підсумками яких залучив до бюджету 15,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 10 аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі, за результатами яких загальна сума переможних ставок становить 15,4 млн гривень. У середньому відбулося зростання ціни у 6,1 раза. Загалом у торгах змагалися 23 учасника", - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня стало окреме майно у складі будівель та споруд у Івано-Франківській області з переможною ставкою 12,8 млн гривень. Друге місце за вартістю посів учбовий корпус в Полтавській області, фінальна вартість об'єкта склала 600 тис. гривень.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 27 онлайн-аукціонів з приватизації.

Серед пропозицій такі об'єкти як: нежитлові будівлі та споруди загальною площею 1726,0 м² , приміщення загальною площею 561,5 м², громадський будинок загальною площею 188,7 м², їдальня з павільйоном загальною площею 609,5 м² та інші.

У ФДМУ також повідомили результати аукціонів на укладання договорів оренди державного майна. Минулого тижня було проведено 20 успішних торгів з оренди державного майна на 441,68 тис. грн.  
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6993  0,16 0,37 44,2786  0,15 0,34
EUR 50,6907  0,35 0,70 51,4075  0,36 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,07 0,16 43,9800  0,07 0,16
EUR 50,9600  0,20 0,39 50,9816  0,19 0,37

