24.03.26
16:17
Приватизаційні надходження за тиждень сягнули ₴15,4 млн — ФДМУ
08:39 24.03.2026 |
Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
"Минулого тижня команда Фонду держмайна провела 10 аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі, за результатами яких загальна сума переможних ставок становить 15,4 млн гривень. У середньому відбулося зростання ціни у 6,1 раза. Загалом у торгах змагалися 23 учасника", - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об'єктом минулого тижня стало окреме майно у складі будівель та споруд у Івано-Франківській області з переможною ставкою 12,8 млн гривень. Друге місце за вартістю посів учбовий корпус в Полтавській області, фінальна вартість об'єкта склала 600 тис. гривень.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 27 онлайн-аукціонів з приватизації.
Серед пропозицій такі об'єкти як: нежитлові будівлі та споруди загальною площею 1726,0 м² , приміщення загальною площею 561,5 м², громадський будинок загальною площею 188,7 м², їдальня з павільйоном загальною площею 609,5 м² та інші.
У ФДМУ також повідомили результати аукціонів на укладання договорів оренди державного майна. Минулого тижня було проведено 20 успішних торгів з оренди державного майна на 441,68 тис. грн.
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|Святкові витрати зростають: Великодній кошик додасть у ціні 14,4%
|Kyiv Independent повідомляє: стартовий проєкт за угодою про надра зі США не потрапить у надра
|Квітнева перевірка стане ключем до відкриття ринку ЄС для української термічно обробленої свинини
|ЄС надає Україні €12 млн для наближення агросектора до європейських стандартів
|В Україні стартує масштабне дослідження життя громадян — Держстат
|Дизельного дефіциту не буде — заява директора А-95
|Трейдер Vitol домовився про купівлю 1,5 млн т/рік СПГ у США у Venture Global на 5 років
Бізнес
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска