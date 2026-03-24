НБУ вніс зміни до показників платіжного балансу за період 2022–2025 років
08:11 24.03.2026 |
Національний банк України переглянув окремі показники платіжного балансу за 2022-2025 роки у зв'язку з удосконаленням методології обліку послуг, розширенням інформаційної бази та отриманням нових звітних даних.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в НБУ.
"У результаті перегляду даних від'ємне сальдо поточного рахунку у 2022 році збільшено на 1,1 млрд дол. США, у 2023 році - на 1,4 млрд дол. США, у 2024 році - на 1,7 млрд дол. США, у 2025 році - на 2,2 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.
У НБУ пояснили, що, починаючи з 2022 року, до статистики платіжного балансу включено обсяги імпорту електронних послуг, які нерезиденти надають фізичним особам в Україні. Відповідні дані ґрунтуються на інформації Державної податкової служби.
Ця інформація дала змогу забезпечити повніше відображення імпорту послуг, насамперед у таких категоріях як комп'ютерні, рекламні, аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги.
Крім того, враховано уточнену інформацію Держстату за 2022-2024 роки за результатом відновлення обов'язкового подання статистичної звітності. Це що дало змогу підвищити достовірність даних щодо експорту - імпорту послуг, а також операцій та доходів від прямих іноземних інвестицій, підсумували в НБУ.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
