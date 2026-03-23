IEA допускає повторне використання нафтових резервів — 400 млн барелів недостатньо

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) консультується з урядами країн Азії та Європи щодо можливого додаткового вивільнення запасів нафти "у разі необхідності" через війну в Ірані, сказав у понеділок виконавчий директор організації Фатіх Біроль.

"Якщо це буде необхідно, звісно, ми це зробимо. Ми зважатимемо на обставини, аналізуватимемо й оцінюватимемо ринки та обговорюватимемо це з нашими країнами-членами", - цитує агентство Reuters виступ Біроля у Національному пресклубі Австралії.

11 березня країни-члени IEA погодилися вивільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів, щоб стримати стрибок світових цін на сиру нафту. Це вивільнення становило 20% загальних резервів.

За словами Біроля, організація не встановлює конкретного рівня цін на нафту, який би автоматично спричинив нове вивільнення запасів. Станом на ранок 23 березня вартість ф'ючерсів на нафту на біржі ICE Futures Europe становить близько $113 за барель. Минулого тижня IEA назвало 10 способів для економії грошей в умовах високих цін на нафту.

"Вивільнення резервів допоможе заспокоїти ринки, але це не вирішення проблеми. Це лише допоможе послабити біль в економіці", - сказав він.

Біроль схарактеризував кризу на Близькому Сході як "вкрай серйозну" і гіршу, ніж дві нафтові кризи 1970-х років і газова криза 2022 року разом узяті.

Через війну в Ірані глобальний ринок втратив 11 мільйонів барелів нафти на день.

"Єдине найважливіше рішення цієї проблеми - це відкриття Ормузької протоки", - сказав він.

"Глибину проблеми не до кінця усвідомили особи, які ухвалюють рішення по всьому світу", - додав Біроль.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

