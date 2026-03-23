Зарплатні лідери 2026 року: яку оплату отримують найбільш високооплачувані професії

У лютому 2026 року найвищу медіанну зарплату фіксували на посаду
стоматолога - 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж минулого року.
Про це свідчать дані дослідження платформи OLX Робота.
На другому місці - рихтувальник (категорія СТО та автомийки), з
показником у 70 тис. грн (+27%, порівняно з лютим 2025). У цій же
категорії медіанну зарплату у 60 тис. грн має автомаляр (на 17% більше,
ніж минулого року) та автоелектрик (на 33% більше).
Загалом перелік найбільш високооплачуваних посад дещо змінився,
порівняно з лютим 2025 року. Однак переважно це вакансії з тих же
категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи,
логістика та доставка. Зростання медіанних заробітних плат подекуди
сягає до +40%, зазначили в OLX Робота.
До переліку найбільш оплачуваних увійшла також низка вакансій з категорії будівництва та облицювальних робіт:
фасадник - 67,5 тис. грн (+15% до лютого 2025 року);
штукатур - 66,3 тис. грн (+13%);
муляр - 65 тис. грн (+30%).
Також високооплачувані професії фіксують у категорії логістики та
доставки. Серед них вакансія далекобійника, де у лютому 2026
пропонували медіанну зарплату 60 тис. грн (+33%).
Діапазон медіанних зарплат від 40 до 50 тис. грн фіксують на посади у категорії будівництва та облицювальних робіт. Серед них:
будівельник, маляр - 50 тис. грн (+11%);
виконроб - 50 тис. грн (+14%);
плиточник - 47 тис. грн (+39%);
монтажник, 45 тис. грн (+16%).
У категорії СТО та автомийок високу медіанну зарплату має механік
- 45 тис. грн (+14%). На посаду водія у категорії логістики та доставки
зафіксували показник 42,5 тис. грн (+16%).
Медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн пропонують у категорії виробництва та робітничих спеціальностей:
електрик, 38,8 тис. грн (+41%);
підсобник, 37,5 тис грн (+9%);
маляр, 37,5 тис. грн (+42%);
токар, 35 тис. грн (+11%).
На вакансії менеджера з продажів (категорія роздрібної торгівлі),
медіанна заробітна плата у лютому 2026 становила 38 тис. грн, на +38%
більше, ніж у лютому 2025.