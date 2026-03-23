Зарплатні лідери 2026 року: яку оплату отримують найбільш високооплачувані професії

16:49 23.03.2026 |

Економіка

У лютому 2026 року найвищу медіанну зарплату фіксували на посаду стоматолога - 150 тис. грн, що на 20% більше, ніж минулого року.

Про це свідчать дані дослідження платформи OLX Робота.

На другому місці - рихтувальник (категорія СТО та автомийки), з показником у 70 тис. грн (+27%, порівняно з лютим 2025). У цій же категорії медіанну зарплату у 60 тис. грн має автомаляр (на 17% більше, ніж минулого року) та автоелектрик (на 33% більше).

Загалом перелік найбільш високооплачуваних посад дещо змінився, порівняно з лютим 2025 року. Однак переважно це вакансії з тих же категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи, логістика та доставка. Зростання медіанних заробітних плат подекуди сягає до +40%, зазначили в OLX Робота.

До переліку найбільш оплачуваних увійшла також низка вакансій з категорії будівництва та облицювальних робіт:

  • фасадник - 67,5 тис. грн (+15% до лютого 2025 року);
  • штукатур - 66,3 тис. грн (+13%);
  • муляр - 65 тис. грн (+30%).

    • Також високооплачувані професії фіксують у категорії логістики та доставки. Серед них вакансія далекобійника, де у лютому 2026 пропонували медіанну зарплату 60 тис. грн (+33%).

    Діапазон медіанних зарплат від 40 до 50 тис. грн фіксують на посади у категорії будівництва та облицювальних робіт. Серед них:

  • будівельник, маляр - 50 тис. грн (+11%);
  • виконроб - 50 тис. грн (+14%);
  • плиточник - 47 тис. грн (+39%);
  • монтажник, 45 тис. грн (+16%).

    • У категорії СТО та автомийок високу медіанну зарплату має механік - 45 тис. грн (+14%). На посаду водія у категорії логістики та доставки зафіксували показник 42,5 тис. грн (+16%).

    Медіанні зарплати від 35 до 40 тис. грн пропонують у категорії виробництва та робітничих спеціальностей:

  • електрик, 38,8 тис. грн (+41%);
  • підсобник, 37,5 тис грн (+9%);
  • маляр, 37,5 тис. грн (+42%);
  • токар, 35 тис. грн (+11%).

    • На вакансії менеджера з продажів (категорія роздрібної торгівлі), медіанна заробітна плата у лютому 2026 становила 38 тис. грн, на +38% більше, ніж у лютому 2025.

    За матеріалами: Економічна правда
     

