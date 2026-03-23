Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держстат почне оприлюднювати індекс цін на імпортні товари

15:18 23.03.2026 |

Економіка

Державна служба статистики запровадила новий статистичний показник індекс цін на імпорт, який дасть змогу оцінювати вплив світових цін на економіку України.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Укрінформ.

Зазначається, що індекс відображає зміну в часі рівня цін на товари, які резиденти України купують у нерезидентів. Показник дозволяє аналізувати вплив глобальних цінових змін на імпортні витрати підприємств, собівартість виробництва та інфляційні процеси.

«Новий показник дозволяє оцінювати вплив зовнішніх цінових змін на українську економіку, зокрема, на собівартість виробництва, імпортні витрати підприємств і потенційні інфляційні ризики. Для державних органів це важливий інструмент макроекономічного аналізу, для бізнесу - орієнтир щодо вартості імпортних ресурсів, а для аналітиків і дослідників - додаткове джерело даних для економічних прогнозів», - зауважив голова Держстату Арсен Макарчук.

У відомстві підкреслюють, що запровадження індексу є частиною гармонізації української статистики з європейськими стандартами та сприятиме міжнародній зіставності економічних показників.

У першій публікації індекс розраховано для продукції переробної промисловості, зокрема продуктів харчування, машин, обладнання, хімічної продукції та транспортних засобів, які формують основну частку імпорту України. Надалі Держстат планує поступово розширювати деталізацію показника.

Публікація такого індексу доповнить систему короткострокових економічних індикаторів Держстату і разом з індексом споживчих цін та індексом цін виробників промислової продукції дозволить комплексно аналізувати цінові процеси в економіці.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5404  0,09 0,20 44,1279  0,09 0,20
EUR 50,3375  0,05 0,11 51,0486  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0200  0,45 1,03 44,0500  0,43 0,99
EUR 51,1600  0,89 1,77 51,1728  0,86 1,71

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес