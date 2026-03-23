- 23.03.26
- 18:19
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Держстат почне оприлюднювати індекс цін на імпортні товари
15:18 23.03.2026 |
Державна служба статистики запровадила новий статистичний показник індекс цін на імпорт, який дасть змогу оцінювати вплив світових цін на економіку України.
Про це повідомила пресслужба відомства, передає Укрінформ.
Зазначається, що індекс відображає зміну в часі рівня цін на товари, які резиденти України купують у нерезидентів. Показник дозволяє аналізувати вплив глобальних цінових змін на імпортні витрати підприємств, собівартість виробництва та інфляційні процеси.
«Новий показник дозволяє оцінювати вплив зовнішніх цінових змін на українську економіку, зокрема, на собівартість виробництва, імпортні витрати підприємств і потенційні інфляційні ризики. Для державних органів це важливий інструмент макроекономічного аналізу, для бізнесу - орієнтир щодо вартості імпортних ресурсів, а для аналітиків і дослідників - додаткове джерело даних для економічних прогнозів», - зауважив голова Держстату Арсен Макарчук.
У відомстві підкреслюють, що запровадження індексу є частиною гармонізації української статистики з європейськими стандартами та сприятиме міжнародній зіставності економічних показників.
У першій публікації індекс розраховано для продукції переробної промисловості, зокрема продуктів харчування, машин, обладнання, хімічної продукції та транспортних засобів, які формують основну частку імпорту України. Надалі Держстат планує поступово розширювати деталізацію показника.
Публікація такого індексу доповнить систему короткострокових економічних індикаторів Держстату і разом з індексом споживчих цін та індексом цін виробників промислової продукції дозволить комплексно аналізувати цінові процеси в економіці.
