Бюджет України отримав понад ₴101 млрд від податку на доходи фізосіб

У січні - лютому 2026 року до бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна податкова служба.

Зазначається, що ці надходження на 14,8% перевищують показник за аналогічний період 2025 року (88,5 млрд грн).

Традиційно найбільший обсяг коштів від ПДФО забезпечує столиця - 24,4 млрд грн.

Серед регіонів значні показники демонструють Дніпропетровська область (9,9 млрд грн), Львівська (6,9 млрд грн) та Київська (6,2 млрд грн) області.

Як повідомлялось, особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити базу оподаткування ПДФО.

Пільга застосовується виключно до доходів у вигляді заробітної плати (а також прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), нарахованих у межах звітного місяця тільки за одним місцем їх нарахування (виплати).