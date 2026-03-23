23.03.26
18:19
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бюджет України отримав понад ₴101 млрд від податку на доходи фізосіб
11:25 23.03.2026 |
У січні - лютому 2026 року до бюджету надійшло 101,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна податкова служба.
Зазначається, що ці надходження на 14,8% перевищують показник за аналогічний період 2025 року (88,5 млрд грн).
Традиційно найбільший обсяг коштів від ПДФО забезпечує столиця - 24,4 млрд грн.
Серед регіонів значні показники демонструють Дніпропетровська область (9,9 млрд грн), Львівська (6,9 млрд грн) та Київська (6,2 млрд грн) області.
Як повідомлялось, особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити базу оподаткування ПДФО.
Пільга застосовується виключно до доходів у вигляді заробітної плати (а також прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), нарахованих у межах звітного місяця тільки за одним місцем їх нарахування (виплати).
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
|IEA допускає повторне використання нафтових резервів — 400 млн барелів недостатньо
|Ціни на АЗС 23 березня: дизпаливо стало дорожчим майже на ₴3
|Зарплатні лідери 2026 року: яку оплату отримують найбільш високооплачувані професії
|Держстат почне оприлюднювати індекс цін на імпортні товари
|У Раді пропонують вилучити з КПК правило про оприлюднення повісток у ЗМІ
|Наввипередки з роздробом: гуртові ціни на пальне не зупиняються
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска
|Ринок пам’яті залишатиметься в дефіциті до 2030 року — заява одного з лідерів галузі