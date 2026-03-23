HSBC може звільнити 20 000 працівників через автоматизацію та ШІ — ЗМІ

Глобальний фінансовий конгломерат і найбільший банк Великої Британії HSBC планує найближчими роками скоротити до 20 000 осіб, близько 10% усього штату, у міру впровадження ШІ в різні процеси. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, звільнення здебільшого торкнуться тих працівників, які не контактують із клієнтами. Це мідл-офіс і бек-офіс - структурні підрозділи, до яких входять аналітики, ризик-менеджери, бухгалтерія, IT та відділ кадрів.

Водночас підкреслюється, що остаточне рішення ще не ухвалено. Однак цю можливість обговорюють уже певний час.

Якщо план зі скорочення персоналу ухвалять, то його реалізують у середньостроковій перспективі, тобто протягом трьох-п'яти років. Станом на кінець 2025 року штат HSBC становив близько 210 000 осіб.

У виданні підкреслили, що очільник HSBC Жорж Ельхедері робить ставку на ШІ. Це узгоджується з його загальним підходом до радикальної реструктуризації банку.

Ельхедері очолив конгломерат у 2024 році. Після цього він розгорнув кампанію з оптимізації витрат, розширення в окремих сферах і скорочення персоналу.

На момент написання в HSBC цю інформацію ніяк не прокоментували. Однак, за даними Sun, 18 березня 2026 року головна фінансова директорка компанії Пем Каур зазначила під час пресконференції, що банк високо оцінює потенціал ШІ для скорочення витрат і підвищення продуктивності.

За її словами, компанія може впровадити технологію в таких сферах, як обслуговування клієнтів, перевірка персональних даних, моніторинг транзакцій, щоб зробити операції більш економічно ефективними.

Це частина стратегії зі скорочення витрат банку на $1,5 млрд у першому півріччі 2026 року.

Компанії скорочують персонал на тлі впровадження ШІ

Тренд на оптимізацію витрат на робочу силу шляхом використання ШІ в деяких процесах поступово набирає обертів. Він зачіпає не лише фінансовий чи технологічний сектор, а й криптовалютний.

