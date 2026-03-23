- 23.03.26
- 18:19
Туризм приносить більше: надходження від туристичного збору зросли на 25% у січні–лютому
10:33 23.03.2026 |
Надходження до місцевих бюджетів від туристичного збору за січень-лютий 2026 року становили 72,5 млн грн, що на 25% перевищує показник аналогічного періоду 2025 року (58 млн грн), повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).
Згідно з опублікованими на сайті ДПС даними, найбільші надходження традиційно забезпечили туристично привабливі регіони: лідером став Київ (16,2 млн грн). Значні суми також надійшли у Львівській - 15 млн грн, Івано-Франківській - 11,8 млн грн, Закарпатській областях - 5,9 млн грн.
"Туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Завдяки цим коштам громади мають можливість розвивати інфраструктуру, покращувати туристичні локації, підтримувати сферу гостинності та створювати комфортні умови як для гостей, так і для мешканців", - наголосили в ДПС.
У відомстві нагадали, що платниками збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово розміщуються в місцях проживання (готелях, хостелах, садибах тощо). Податковими агентами виступають суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення - саме вони нараховують і перераховують збір до бюджету.
ТОП-НОВИНИ
