Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туризм приносить більше: надходження від туристичного збору зросли на 25% у січні–лютому

10:33 23.03.2026 |

Економіка

Надходження до місцевих бюджетів від туристичного збору за січень-лютий 2026 року становили 72,5 млн грн, що на 25% перевищує показник аналогічного періоду 2025 року (58 млн грн), повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).

Згідно з опублікованими на сайті ДПС даними, найбільші надходження традиційно забезпечили туристично привабливі регіони: лідером став Київ (16,2 млн грн). Значні суми також надійшли у Львівській - 15 млн грн, Івано-Франківській - 11,8 млн грн, Закарпатській областях - 5,9 млн грн.

"Туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Завдяки цим коштам громади мають можливість розвивати інфраструктуру, покращувати туристичні локації, підтримувати сферу гостинності та створювати комфортні умови як для гостей, так і для мешканців", - наголосили в ДПС.

У відомстві нагадали, що платниками збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово розміщуються в місцях проживання (готелях, хостелах, садибах тощо). Податковими агентами виступають суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення - саме вони нараховують і перераховують збір до бюджету.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5404  0,09 0,20 44,1279  0,09 0,20
EUR 50,3375  0,05 0,11 51,0486  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0200  0,45 1,03 44,0500  0,43 0,99
EUR 51,1600  0,89 1,77 51,1728  0,86 1,71

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес