Україна запускає тестовий варіант інформаційної системи «еТютюн»

В Україні презентували демоверсію інформаційної системи «еТютюн», яка має забезпечити цифровий контроль за обігом тютюнової продукції та виконання зобов'язань перед ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, країна поступово відмовляється від паперових процедур і переходить до цифрових рішень.

«Причина проста - зобов'язання перед ЄС і потреба у реальному контролі за тим, що споживають люди. Саме тому Держпродспоживслужба ініціювала створення системи «еТютюн» - інструменту, який має об'єднати бізнес, державу і суспільство в єдиному інформаційному полі», - підкреслив Ткачук.

Під час презентації учасникам продемонстрували можливості системи, яка об'єднує ключові процеси в єдиній платформі. Зокрема, йдеться про електронне подання виробниками звітності щодо інгредієнтів і викидів, централізоване накопичення та аналіз даних, формування відкритих наборів інформації, а також інтеграцію з іншими державними реєстрами.

За даними відомства, уряд уже ухвалив необхідні рішення для запуску міжвідомчих інтеграцій, і наразі система перебуває на фінальному етапі створення. Далі передбачено тестування в межах експерименту, доопрацювання та поступове масштабування, щоб перетворити «еТютюн» на повноцінний інструмент контролю і прозорості.