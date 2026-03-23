Україна запускає тестовий варіант інформаційної системи «еТютюн»

10:16 23.03.2026 |

Економіка

В Україні презентували демоверсію інформаційної системи «еТютюн», яка має забезпечити цифровий контроль за обігом тютюнової продукції та виконання зобов'язань перед ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, країна поступово відмовляється від паперових процедур і переходить до цифрових рішень.

«Причина проста - зобов'язання перед ЄС і потреба у реальному контролі за тим, що споживають люди. Саме тому Держпродспоживслужба ініціювала створення системи «еТютюн» - інструменту, який має об'єднати бізнес, державу і суспільство в єдиному інформаційному полі», - підкреслив Ткачук.

Під час презентації учасникам продемонстрували можливості системи, яка об'єднує ключові процеси в єдиній платформі. Зокрема, йдеться про електронне подання виробниками звітності щодо інгредієнтів і викидів, централізоване накопичення та аналіз даних, формування відкритих наборів інформації, а також інтеграцію з іншими державними реєстрами.

За даними відомства, уряд уже ухвалив необхідні рішення для запуску міжвідомчих інтеграцій, і наразі система перебуває на фінальному етапі створення. Далі передбачено тестування в межах експерименту, доопрацювання та поступове масштабування, щоб перетворити «еТютюн» на повноцінний інструмент контролю і прозорості.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5404  0,09 0,20 44,1279  0,09 0,20
EUR 50,3375  0,05 0,11 51,0486  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0200  0,45 1,03 44,0500  0,43 0,99
EUR 51,1600  0,89 1,77 51,1728  0,86 1,71

