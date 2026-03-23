23.03.26
- 08:59
Споживчий попит був основою економічного відновлення України торік — НБУ
08:41 23.03.2026 |
Стабільний споживчий попит став основним джерелом економічного зростання в Україні у 2025 році на тлі скорочення експорту та проблем з електроенергією наприкінці року.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк у коментарі щодо зміни реального ВВП у 2025 році.
Фактичні темпи зростання реального ВВП відповідають оцінці Національного банку, оприлюдненій в Інфляційному звіті за січень 2026 року.
"З одного боку, зростання ВВП очікувано сповільнилося порівняно з 2024 роком (3,2% відповідно до уточнених даних Держстату) внаслідок збереження складної безпекової ситуації та постійних атак росіян. З іншого боку, попри повномасштабну війну економіка відновлюється третій рік поспіль завдяки стійкому внутрішньому попиту, м'якій фіскальній політиці, значній адаптивності бізнесу, а також зусиллям НБУ із забезпечення макрофінансової стійкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що приватне споживання забезпечило найбільший додатний внесок у зростання реального ВВП у 2025 році - на рівні 4,7 відсоткового пункту (в. п.). Зокрема, кінцеві споживчі витрати домогосподарств збільшилися на 7,5%. Крім того, надалі зростало споживання сектору державного управління (на 5,7% у 2025 році), забезпечивши 2,1 в. п. приросту ВВП.
Водночас збільшення капітальних видатків бюджету підтримало інвестиційну активність.
Так, валове нагромадження основного капіталу у 2025 році зросло на 10,9% (2 в. п. внеску в приріст ВВП). Інвестиції передусім спрямовували в проєкти оборонного сектору та переробку сільськогосподарської продукції.
При цьому, за оцінками аналітиків, на темпах зростання ВВП позначилося відчутне скорочення фізичних обсягів експорту - як через низькі запаси сільгосппродукції, повільні жнива, так і слабкий попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу.
Крім того, зростання дефіциту електроенергії наприкінці року додатково обмежило можливості експортерів.
Водночас зростання імпорту товарів і послуг пришвидшилося на тлі подальшого нарощування закупівель машинобудівної та металургійної продукції для підтримки обороноздатності, а також енергоносіїв і енергетичного обладнання для відновлення інфраструктури.
У результаті від'ємний внесок чистого експорту в зміну ВВП збільшився порівняно з попереднім роком до 7,9 в. п., йдеться в коментарі.
Також у НБУ вказують на нерівномірність економічних результатів у різних галузях.
Зокрема, тривало збільшення валової доданої вартості торгівлі (на 4,2%) та низки секторів послуг. Значними темпами зростала й будівельна активність (на 11,6%) на тлі ремонтів житла, відновлення логістичних й енергетичних об'єктів та значного попиту на будівельні послуги.
Розширення видатків бюджету підтримало зростання секторів державного управління та оборони (на 6,6%), а також охорони здоров'я (5,3%). Істотно пришвидшилося зростання валової доданої вартості в освіті (до 12,7%) з огляду на додаткові виплати вчителям та підвищення стипендій із вересня.
У літні місяці Україні вдалося частково відновити роботу енергосистеми, завдяки чому скорочення виробництва й розподілення електроенергії у 2025 році сповільнилося до 1,8%. Зниження виробництва добувної промисловості (10,6%) було спричинене насамперед втратою Покровської групи. Наприкінці року ситуація ускладнилася регулярними обстрілами та дефіцитом електроенергії.
На тлі несприятливих погодних умов і повільну збиральну кампанію, пришвидшилося падіння валової доданої вартості сільського господарства до 6,2%. Тривало й зменшення обсягів виробництва тваринництва.
Вичерпання запасів сільгосппродукції та нижчий урожай олійних призвели до сповільнення зростання переробної промисловості до 2,5%.
За прогнозом НБУ, у 2026 році відновлення економіки триватиме. Очікується, що реальний ВВП зросте на 1,8% завдяки нарощуванню врожаїв та подальшому збільшенню інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.
Основним ризиком для економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни, нагадали в НБУ. Крім того, вагомий вплив на економічну динаміку може мати й реалізація ризиків, пов'язаних із неритмічністю та/або недостатністю зовнішнього фінансування і швидкістю врегулювання війни на Близькому Сході.
