Фінансування планів стійкості стартувало: 12,85 млрд грн розподілено без участі Києва

Кабмін виділив 12,85 млрд грн на перші роботи з підготовки до наступного опалювального сезону в межах "планів стійкості" регіонів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Гроші спрямують на 209 об'єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області.

"З виділеної суми буде профінансовано захист 24 високовольтних підстанцій силами Агентства відновлення, на що передбачено 3,5 млрд грн. Ще 9,4 млрд грн спрямували прифронтовим областям і Київщині. Ці кошти підуть на захисні споруди для розподільчих підстанцій і інших об'єктів критичної інфраструктури", - розповіла вона.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що кошти отримають:

Дніпропетровська область - 540.3 млн грн;

Донецька - 552.7 млн грн;

Запорізька - 2 млрд грн;

Київська - 1.03 млрд грн;

Миколаївська - 280.7 млн грн;

Одеська - 582,3 млн грн;

Сумська - 891.7 млн грн;

Харківська - 2.93 млрд грн;

Херсонська - 97.5 млн грн;

Чернігівська - 487.2 млн грн.

Він також повідомив, що Кабмін підтримав експериментальний проєкт, який дасть змогу значно скоротити термін реалізації об'єктів. Йдеться про скорочення ключових погоджувальних процедур, впровадження паралельних процесів проєктування та будівництва, дозвіл на використання типових проєктів без повторної експертизи, спрощення встановлення енергетичного обладнання.

"Це дає можливість запускати рішення не за роки, а за місяці", - написав Кулеба.

Зима 2025-2026 років була однією з найважчих для енергосистеми України через масовані російські атаки, а також суворі погодні умови (морози до -25 °C). Ще восени 2025 року в Україні після тривалої перерви відновилися відключення світла через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.