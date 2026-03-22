Спільне виробництво дронів: Зеленський назвав міжнародних партнерів України

16:58 20.03.2026 |

Економіка

Президент України Володимир Зеленський назвав країни, з якими розпочато спільне виробництво української зброї, передусім дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", український президент повідомив у спілкуванні з журналістами.

На запитання журналістів про прогрес у відкритті десяти експортних центрів в Європі, Зеленський нагадав про спільне виробництво українських зразків озброєння з низкою країн.

"Ми рухаємось достатньо швидко, ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією", - відповів президент.

Зеленський заявив про відповідні домовленості зі Швецією та Францією.

"Останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Емманюелем (Макроном. - Ред.). До кінця року у нас буде копродукція", - сказав він.

Україна також підписала документи про наміри спільного виробництва зброї з Румунією та Іспанією під час візитів Зеленського до цих країн у березні.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8200
  0,1417
 0,32
EUR
 1
 50,6778
  0,1746
 0,35

Курс обміну валют на 20.03.26, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на 20.03.26, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,17 0,39 43,6200  0,16 0,37
EUR 50,2710  0,11 0,22 50,3113  0,11 0,21

Бізнес