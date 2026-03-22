Фінансові новини
- |
22.03.26
- |
- 18:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спільне виробництво дронів: Зеленський назвав міжнародних партнерів України
16:58 20.03.2026 |
Президент України Володимир Зеленський назвав країни, з якими розпочато спільне виробництво української зброї, передусім дронів.
Про це, як пише "Європейська правда", український президент повідомив у спілкуванні з журналістами.
На запитання журналістів про прогрес у відкритті десяти експортних центрів в Європі, Зеленський нагадав про спільне виробництво українських зразків озброєння з низкою країн.
"Ми рухаємось достатньо швидко, ми вже виробляємо разом з Німеччиною дрони, з Британією дрони, з Данією, з Нідерландами. Ми починаємо цю роботу з Норвегією", - відповів президент.
Зеленський заявив про відповідні домовленості зі Швецією та Францією.
"Останнім разом ми проговорили вже чіткі терміни з Емманюелем (Макроном. - Ред.). До кінця року у нас буде копродукція", - сказав він.
Україна також підписала документи про наміри спільного виробництва зброї з Румунією та Іспанією під час візитів Зеленського до цих країн у березні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ВВП України продовжує падати: −1,5% у лютому після −1% у січні
|Фінансування планів стійкості стартувало: 12,85 млрд грн розподілено без участі Києва
|Спільне виробництво дронів: Зеленський назвав міжнародних партнерів України
|Бензин під 85 грн: як подорожчання на АЗС б’є по гаманцях водіїв
|Блокада Ормузької протоки може підштовхнути нафту до $180 уже в квітні — прогнози Ер-Ріяда
|Перший іноземний інвестор інвестує в індустріальний парк Хмельниччини.
Бізнес
|Пентагон робить ставку на Google Gemini для масштабної автоматизації роботи
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник