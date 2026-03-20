Фінансові новини
- |
- 20.03.26
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд дав «зелене світло» eFood: які нові правила чекають бізнес
08:45 20.03.2026 |
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту eFood, як єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«Ми фактично будуємо нову архітектуру державного контролю. eFood - це про швидкість, прозорість і довіру. Це про державу, яка працює як сервіс. Новий проєкт є частиною системної реформи Держпродспоживслужби, спрямованої на створення сучасної цифрової екосистеми, що відповідатиме європейським стандартам», - наголосив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Зазначається, що система включатиме єдиний портал сервісів відомства, електронний кабінет користувача, мапу привабливості регіонів, карту операторів ринку, мобільний додаток для інспекторів, а також відповідні інтегровані реєстри і модулі. У перспективі вона об'єднає до 17 реєстрів і дозволить надавати понад 500 тисяч послуг щороку.
За словами Ткачука, очікується, що впровадження eFood суттєво скоротить строки отримання послуг, зокрема, реєстрація потужностей може відбуватися за кілька годин, а отримання дозволів упродовж 7-15 днів замість 30.
На старті система охопить дев'ять ключових послуг, серед яких реєстрація потужностей підприємства, отримання дозволів і подання декларацій щодо кормів. Паралельно запустять Державний реєстр операторів ринку, який стане базою для функціонування всієї системи.
У відомстві наголошують, що запуск eFood пов'язаний із виконанням зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і наближенням до європейської моделі контролю у сфері безпечності харчових продуктів.
Проєкт реалізується як експериментальний, що дозволить протестувати систему перед її повноцінним масштабуванням.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
