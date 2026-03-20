Уряд дав «зелене світло» eFood: які нові правила чекають бізнес

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту eFood, як єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«Ми фактично будуємо нову архітектуру державного контролю. eFood - це про швидкість, прозорість і довіру. Це про державу, яка працює як сервіс. Новий проєкт є частиною системної реформи Держпродспоживслужби, спрямованої на створення сучасної цифрової екосистеми, що відповідатиме європейським стандартам», - наголосив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Зазначається, що система включатиме єдиний портал сервісів відомства, електронний кабінет користувача, мапу привабливості регіонів, карту операторів ринку, мобільний додаток для інспекторів, а також відповідні інтегровані реєстри і модулі. У перспективі вона об'єднає до 17 реєстрів і дозволить надавати понад 500 тисяч послуг щороку.

За словами Ткачука, очікується, що впровадження eFood суттєво скоротить строки отримання послуг, зокрема, реєстрація потужностей може відбуватися за кілька годин, а отримання дозволів упродовж 7-15 днів замість 30.

На старті система охопить дев'ять ключових послуг, серед яких реєстрація потужностей підприємства, отримання дозволів і подання декларацій щодо кормів. Паралельно запустять Державний реєстр операторів ринку, який стане базою для функціонування всієї системи.

У відомстві наголошують, що запуск eFood пов'язаний із виконанням зобов'язань України за Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і наближенням до європейської моделі контролю у сфері безпечності харчових продуктів.

Проєкт реалізується як експериментальний, що дозволить протестувати систему перед її повноцінним масштабуванням.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9617
  0,0657
 0,15
EUR
 1
 50,5032
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,20 0,46 43,7800  0,19 0,43
EUR 50,3841  0,21 0,42 50,4170  0,20 0,40

