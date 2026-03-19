З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек на пальне

Українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС-учасниках програми "Національний кешбек", починаючи з 20 березня цього року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України у середу.

"Ця програма адресна: вона таргетує тих, хто реально споживає пальне (працюючі люди, малі підприємці, аграрії)...Ця програма є короткостроковою на період різкого стрибка цін, до 1 травня 2026 року", - зазначили у відомстві.

Кожен українець під час купівлі пального на АЗС зможе отримати кешбек від держави: 15% на дизельне пальне, 10% - на бензин та 5% - на автогаз. Такий рівень кешбеку приблизно відповідає поточному зростанню ціни пального і дозволить частково компенсувати додаткові витрати громадян, стверджують у Мінекономіки.

За поточних цін це дозволить зменшити фактичну вартість пального приблизно на 11 грн - за літр дизелю, 7 грн - за літр бензину та 2 грн - за літр автогазу.

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць.

Загальний максимальний кешбек у програмі залишається без змін - до 3000 грн на місяць.

Для мереж АЗС, які вже інтегровані в інфраструктуру програми "Національний кешбек", додаткові технічні доопрацювання для участі у програмі кешбек на пальне не потрібні.

У програмі братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані у "Національному кешбеку". Це "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта. Також вже невдовзі доєднаються UPG, Socar, Martin та Marshal, а згодом, можливо, і інші автозаправні станції.

Наразі у програмі "Національний кешбек" зареєстровано 9,4 млн українців, з них понад 4 млн активно користуються нею щомісяця. У програмі беруть участь 20 банків.