З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек на пальне

Українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС-учасниках програми "Національний кешбек", починаючи з 20 березня цього року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України у середу.

"Ця програма адресна: вона таргетує тих, хто реально споживає пальне (працюючі люди, малі підприємці, аграрії)...Ця програма є короткостроковою на період різкого стрибка цін, до 1 травня 2026 року", - зазначили у відомстві.

Кожен українець під час купівлі пального на АЗС зможе отримати кешбек від держави: 15% на дизельне пальне, 10% - на бензин та 5% - на автогаз. Такий рівень кешбеку приблизно відповідає поточному зростанню ціни пального і дозволить частково компенсувати додаткові витрати громадян, стверджують у Мінекономіки.

За поточних цін це дозволить зменшити фактичну вартість пального приблизно на 11 грн - за літр дизелю, 7 грн - за літр бензину та 2 грн - за літр автогазу.

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць.

Загальний максимальний кешбек у програмі залишається без змін - до 3000 грн на місяць.

Для мереж АЗС, які вже інтегровані в інфраструктуру програми "Національний кешбек", додаткові технічні доопрацювання для участі у програмі кешбек на пальне не потрібні.

У програмі братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані у "Національному кешбеку". Це "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта. Також вже невдовзі доєднаються UPG, Socar, Martin та Marshal, а згодом, можливо, і інші автозаправні станції.

Наразі у програмі "Національний кешбек" зареєстровано 9,4 млн українців, з них понад 4 млн активно користуються нею щомісяця. У програмі беруть участь 20 банків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8960
  0,0537
 0,12
EUR
 1
 50,5243
  0,1145
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,01 0,02 43,9800  0,01 0,02
EUR 50,3710  0,23 0,45 50,3966  0,22 0,44

