Фінансові новини
- |
- 19.03.26
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек на пальне
11:08 19.03.2026 |
Українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС-учасниках програми "Національний кешбек", починаючи з 20 березня цього року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України у середу.
"Ця програма адресна: вона таргетує тих, хто реально споживає пальне (працюючі люди, малі підприємці, аграрії)...Ця програма є короткостроковою на період різкого стрибка цін, до 1 травня 2026 року", - зазначили у відомстві.
Кожен українець під час купівлі пального на АЗС зможе отримати кешбек від держави: 15% на дизельне пальне, 10% - на бензин та 5% - на автогаз. Такий рівень кешбеку приблизно відповідає поточному зростанню ціни пального і дозволить частково компенсувати додаткові витрати громадян, стверджують у Мінекономіки.
За поточних цін це дозволить зменшити фактичну вартість пального приблизно на 11 грн - за літр дизелю, 7 грн - за літр бензину та 2 грн - за літр автогазу.
Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць.
Загальний максимальний кешбек у програмі залишається без змін - до 3000 грн на місяць.
Для мереж АЗС, які вже інтегровані в інфраструктуру програми "Національний кешбек", додаткові технічні доопрацювання для участі у програмі кешбек на пальне не потрібні.
У програмі братимуть участь мережі АЗС, які зареєстровані у "Національному кешбеку". Це "Укрнафта", OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, БРСМ-Нафта. Також вже невдовзі доєднаються UPG, Socar, Martin та Marshal, а згодом, можливо, і інші автозаправні станції.
Наразі у програмі "Національний кешбек" зареєстровано 9,4 млн українців, з них понад 4 млн активно користуються нею щомісяця. У програмі беруть участь 20 банків.
|
|
ТЕГИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|АЗС піднімають ціни: актуальна вартість пального 19 березня та що буде далі
|732 млн грн порушень у деклараціях виявлено НАЗК за два місяці
|Ціна Brent піднялася вище $119 за барель на тлі повідомлень про атаку на саудівський НПЗ
|«Укрпошта» переглянула формат роботи з корпоративними клієнтами
|З 20 березня українці зможуть отримувати кешбек на пальне
|Український стартап-ринок залучив близько $500 млн інвестицій за 2025 рік
Бізнес
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році