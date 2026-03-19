Після 2,5 місяця зупинки в Україні знову запрацювало єдине графітове підприємство

Єдиний в Україні виробник графіту - "Заваллівський графіт" (селище Завалля Кіровоградської області) - відновив роботу після зимової зупинки та виготовив 19,14 тонни високочистого графіту (HPG). Про це повідомила австралійська компанія Volt Resources Limited, якій належить 70% українського підприємтва.

Продукцію випустили у період з 6 по 10 березня. Вона має чистоту 99,60-99,75%, вихід виробництва становив 87%.

Увесь обсяг графіту вже продано європейському виробнику акумуляторів. Ціна контракту становить $3000 за тонну, що оцінює всю партію приблизно у $57 000. Умови передбачають 50% передоплати, а постачання має відбутися у березні 2026 року.

Після відновлення виробництва "Заваллівський графіт" уперше використав зовнішню сировину - лускатий графіт із родовища в Африці.

"Це підтверджує надійність та гнучкість нашого процесу очищення та безпосередньо підтримує нашу стратегію гнучкого використання сировини для запланованого графітового заводу в Алабамі", - заявив генеральний директор Volt Прашант Чінтавар.

Компанія планує найближчим часом виконати замовлення для клієнта зі США обсягом близько 20 тонн, а також виготовити зразки продукції для нових партнерів.

Volt також має намір продовжити переговори та кваліфікаційні програми з компаніями комерційного та оборонного секторів США, які шукають альтернативні (не китайські) постачання графіту.

Єдине в Україні графітове підприємство - "Заваллівський графіт", яке займалось видобутком природного графіту з 1934 року, призупинило роботу в середині грудня 2025 року. Національна асоціація добувної промисловості назвала це "серйозним ударом для національної промисловості".



