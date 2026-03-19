Після 2,5 місяця зупинки в Україні знову запрацювало єдине графітове підприємство

10:27 19.03.2026 |

Економіка

Єдиний в Україні виробник графіту - "Заваллівський графіт" (селище Завалля Кіровоградської області) - відновив роботу після зимової зупинки та виготовив 19,14 тонни високочистого графіту (HPG). Про це повідомила австралійська компанія Volt Resources Limited, якій належить 70% українського підприємтва.

Продукцію випустили у період з 6 по 10 березня. Вона має чистоту 99,60-99,75%, вихід виробництва становив 87%.

Увесь обсяг графіту вже продано європейському виробнику акумуляторів. Ціна контракту становить $3000 за тонну, що оцінює всю партію приблизно у $57 000. Умови передбачають 50% передоплати, а постачання має відбутися у березні 2026 року.

Після відновлення виробництва "Заваллівський графіт" уперше використав зовнішню сировину - лускатий графіт із родовища в Африці.

"Це підтверджує надійність та гнучкість нашого процесу очищення та безпосередньо підтримує нашу стратегію гнучкого використання сировини для запланованого графітового заводу в Алабамі", - заявив генеральний директор Volt Прашант Чінтавар.

Компанія планує найближчим часом виконати замовлення для клієнта зі США обсягом близько 20 тонн, а також виготовити зразки продукції для нових партнерів.

Volt також має намір продовжити переговори та кваліфікаційні програми з компаніями комерційного та оборонного секторів США, які шукають альтернативні (не китайські) постачання графіту.

Єдине в Україні графітове підприємство - "Заваллівський графіт", яке займалось видобутком природного графіту з 1934 року, призупинило роботу в середині грудня 2025 року. Національна асоціація добувної промисловості назвала це "серйозним ударом для національної промисловості".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8960
  0,0537
 0,12
EUR
 1
 50,5243
  0,1145
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,01 0,02 43,9800  0,01 0,02
EUR 50,3710  0,23 0,45 50,3966  0,22 0,44

