Борги українців за рік зросли на 6%
10:11 19.03.2026 |
В Україні понад 9,5 млн боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня 2026 року. Реєстр зріс на 514 360 нових боргів за останній рік (+6%).
Про це свідчать дані Опендатабот.
Найбільше боргів у реєстрі з'явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху - понад 2 млн проваджень (21%).
Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов'язані з безпекою дорожнього руху - 1,93 млн випадків.
Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету - різних санкцій, платежів і штрафів - 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги становлять понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості.
Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: - тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.
Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації - з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом - з 17 173 до 23 548 (+37%).
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
