Борги українців за рік зросли на 6%

10:11 19.03.2026 |

Економіка

В Україні понад 9,5 млн боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня 2026 року. Реєстр зріс на 514 360 нових боргів за останній рік (+6%).

Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільше боргів у реєстрі з'явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху - понад 2 млн проваджень (21%).

Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов'язані з безпекою дорожнього руху - 1,93 млн випадків.

Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету - різних санкцій, платежів і штрафів - 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги становлять понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості.

Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: - тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації - з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом - з 17 173 до 23 548 (+37%).

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8960
  0,0537
 0,12
EUR
 1
 50,5243
  0,1145
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,01 0,02 43,9800  0,01 0,02
EUR 50,3710  0,23 0,45 50,3966  0,22 0,44

