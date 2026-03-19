Підприємці в Україні отримують гранти на придбання виробничого обладнання

Українські виробники отримують державні гранти на виробниче обладнання та для фермерських господарств.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Прийом заявок триває через портал "Дія".

"В межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" схвалено надання 154 грантів для підприємців. 140 - для промисловців на виробниче обладнання, 14 - для фермерських господарств на створення садів і теплиць. Прийом заявок триває", - зазначила Свириденко.

Вона розповіла, що цього року виробники вже подали 140 заявок на гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств на суму 865 млн грн. З них 6 - на відновлення виробництв, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Серед заявників виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфії, літальних апаратів, виробів із пластмаси та дерева. Гранти використовуються на придбання виробничого обладнання.

Програми реалізуються в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні":

до 8 млн грн - грант на розвиток;

до 16 млн грн - грант на відновлення.

Умови отримання гранту - співфінансування 50% на 50% (у разі купівлі українського обладнання 70% на 30%) та створення від 5 робочих місць.

Свириденко також повідомила, що погоджені перші у 2026 році гранти для садів і теплиць - 14 проектів на загальну суму 51,5 млн грн. Найближчим часом розпочнеться їх фінансування у громадах.

"Грантові кошти підуть на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, а також тепличного господарства - закладення нових садів і будівництво сучасних тепличних комплексів", - зазначила прем'єрка.

Загалом у 2026 році на цю програму передбачено 465 млн грн. Для проектів на прифронтових і деокупованих регіонах держава може покривати до 80% вартості.