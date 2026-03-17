Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Український будівельний ринок зріс на 11,3% у 2025 році — Держстат

07:49 17.03.2026 |

Економіка

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2025 році збільшився на 11,3% порівняно з 2024 роком - до 258,2 млрд грн, проте динаміка зростання уповільнилася, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Згідно з даними статвідомства, минулорічний показник також перевищив результат довоєнного 2021 року, коли обсяг будробіт сягнув 258 млрд грн. При цьому динаміка зростання уповільнюється: у 2024 році зростання становило 17,8%, у 2023-му - "плюс" 31,8% до попереднього року.

Як зазначив Держстат, у житловому будівництві за підсумками 2025 року обсяг будівельних робіт збільшився на 13,5% порівняно з попереднім роком - до 34,5 млрд грн; у нежитловому - виріс на 25,4%, до 86,1 млрд грн; в інженерному - всього на 3,1%, до 137,5 млрд грн.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у грудні 2025 року у житловому будівництві становили 73,4%, у нежитловому - 150,7%, в інженерному - 34,7%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 103,5%, 321,7% і 239,4% відповідно.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 40%, ремонту - 26,8%, реконструкції і технічного переоснащення - 33,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0803
  0,0578
 0,13
EUR
 1
 50,5777
  0,0884
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9650  0,01 0,03 43,9950  0,02 0,03
EUR 50,6037  0,06 0,12 50,6206  0,06 0,12

