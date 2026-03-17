Український будівельний ринок зріс на 11,3% у 2025 році — Держстат
07:49 17.03.2026 |
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2025 році збільшився на 11,3% порівняно з 2024 роком - до 258,2 млрд грн, проте динаміка зростання уповільнилася, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
Згідно з даними статвідомства, минулорічний показник також перевищив результат довоєнного 2021 року, коли обсяг будробіт сягнув 258 млрд грн. При цьому динаміка зростання уповільнюється: у 2024 році зростання становило 17,8%, у 2023-му - "плюс" 31,8% до попереднього року.
Як зазначив Держстат, у житловому будівництві за підсумками 2025 року обсяг будівельних робіт збільшився на 13,5% порівняно з попереднім роком - до 34,5 млрд грн; у нежитловому - виріс на 25,4%, до 86,1 млрд грн; в інженерному - всього на 3,1%, до 137,5 млрд грн.
За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у грудні 2025 року у житловому будівництві становили 73,4%, у нежитловому - 150,7%, в інженерному - 34,7%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 103,5%, 321,7% і 239,4% відповідно.
Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 40%, ремонту - 26,8%, реконструкції і технічного переоснащення - 33,2%.
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|В Україні стартував шостий завод з виробництва біометану, планується запуск нового підприємства
|Відновлення нафтового ринку: Brent коштує $102,7 за барель
|Словацька SEPS повідомила про припинення контракту з Укренерго з травня
|Понад третину податків бюджету у січні-лютому 2026 забезпечили торгівля та переробка — ДПС
|Зеленський планує зробити суворішими правила експорту зброї
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
|Уряд планує впровадити швидкий механізм розв’язання споживчих спорів поза судом
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня