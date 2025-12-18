Репараційний кредит для України передбачатиме умови щодо боротьби з корупцією, ‒ Forbes

У разі затвердження репараційного кредиту на основі російських активів Україна буде зобов'язана виконувати певні умови для отримання фінансування, зокрема щодо боротьби з корупцією.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовника, ознайомленого з деталями.

"Після всіх цих корупційних скандалів зросла потреба у жорстких умовах. Тож у будь-якому випадку будуть певні умови", ‒ зазначив співрозмовник під час зустрічі в Брюсселі.

За його словами, на цьому наголошували посадовці держав-членів ЄС.

"Питання у тому, наскільки умови будуть жорсткішими щодо боротьби з корупцією, з огляду на останні події в Україні", - зазначив він.

Оголошення фінального рішення щодо надання Україні репараційного кредиту очікується на саміті Європейської ради 18 грудня.





Як повідомлялося, у вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". При цьому підсанкційні активи РФ формально не конфісковуватимуться, а повернення таких кредитів Україною передбачатиметься лише після виплати Росією репарацій.





За різними оцінками, обсяг "репараційного кредиту" Європейського Союзу для України, забезпеченого російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточний розмір фінансування визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у коштах на 2026 та 2027 роки.