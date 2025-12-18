Фінансові новини
- |
- 18.12.25
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Репараційний кредит для України передбачатиме умови щодо боротьби з корупцією, ‒ Forbes
19:29 18.12.2025 |
У разі затвердження репараційного кредиту на основі російських активів Україна буде зобов'язана виконувати певні умови для отримання фінансування, зокрема щодо боротьби з корупцією.
Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовника, ознайомленого з деталями.
"Після всіх цих корупційних скандалів зросла потреба у жорстких умовах. Тож у будь-якому випадку будуть певні умови", ‒ зазначив співрозмовник під час зустрічі в Брюсселі.
За його словами, на цьому наголошували посадовці держав-членів ЄС.
"Питання у тому, наскільки умови будуть жорсткішими щодо боротьби з корупцією, з огляду на останні події в Україні", - зазначив він.
Оголошення фінального рішення щодо надання Україні репараційного кредиту очікується на саміті Європейської ради 18 грудня.
Як повідомлялося, у вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". При цьому підсанкційні активи РФ формально не конфісковуватимуться, а повернення таких кредитів Україною передбачатиметься лише після виплати Росією репарацій.
За різними оцінками, обсяг "репараційного кредиту" Європейського Союзу для України, забезпеченого російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточний розмір фінансування визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у коштах на 2026 та 2027 роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
|Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
|NYT дізнались деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Репараційний кредит для України передбачатиме умови щодо боротьби з корупцією, ‒ Forbes
|Ціни на нафту відреагували на можливі нові санкції США проти Росії
|Понад 414 тис. заявок подано на 6,5 тис. грн "Зимової підтримки" для вразливих категорій, прийом завершено
|До "Зимової підтримки" приєдналися ще п’ять торговельних мереж
|Мінекономіки назвало індустріальні парки, які отримали гроші з бюджету в 2025 році
Бізнес
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко