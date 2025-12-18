Фінансові новини
Німеччина додатково дає Україні €70 мільйонів зимової допомоги
14:32 18.12.2025 |
Міністерство міжнародного розвитку та співробітництва Німеччини (BMZ) виділить додатково 70 мільйонів євро для підтримки енергетичної сфери в Україні.
Про це повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.
Як зазначається у пресрелізі, міністерство надає додаткові 70 мільйонів євро незапланованого фінансування для підтримки децентралізованого енерго- та теплопостачання в Україні. Це дасть змогу забезпечити тепло-, водо- та електропостачання для близько 2,6 мільйона українців у короткостроковій перспективі.
«Для більшості з нас тут, у Німеччині, немислимо не мати світла, електрики та опалення в лютий мороз. Для народу України це сувора реальність. Це четверта зима війни в Україні. Це найважча зима з початку війни. Тому ми надаємо конкретну зимову допомогу та підтверджуємо нашу відданість: Німеччина твердо стоїть на боці України», - заявила міністр Рім Алабалі Радован.
Вона наголосила, що український енергетичний сектор, який є стратегічною ціллю російських атак, має вирішальне значення для того, щоб люди могли залишатися на батьківщині.
Через Німецьке товариство співробітництва (GIZ) закуповуються терміново необхідні товари для децентралізованого постачання електроенергії та тепла в громадах на 50 мільйонів євро. Це, зокрема, гібридні генератори, модульні котельні системи, контейнерні пелетні системи опалення та когенераційні установки, системи фотоелектричних батарей тощо. 65 відсотків контрактів укладаються з німецькими компаніями.
ЮНІСЕФ через банк KfW надає 20 мільйонів євро. Це забезпечить теплом та електроенергією майже 1300 шкіл, дитячих садків та десять лікарень. В ЮНІСЕФ зазначають, що це дозволить 400 тис. дітей продовжувати відвідувати школу взимку. Завдяки закупівлі систем водопостачання та водовідведення з живленням від акумуляторів 100 тисяч людей матимуть надійне водопостачання навіть під час тривалих відключень електроенергії.
