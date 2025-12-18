Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримає 200 САУ "Богдана" на шасі Mercedes-Benz: вартість угоди – 750 млн євро

Україна й Німеччина підписали угоду про виробництво 200 самохідних артилерійських установок "Богдана" на німецькому шасі Mercedes-Benz Zetros. Про це повідомив у середу міністр оборони Денис Шмигаль.

Загальна вартість угоди - 750 млн євро.


2С22 "Богдана" - українська колісна самохідна гаубиця. Стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм. Дальність стрільби: 40-42 км осколково-фугасним, 45-60 км активно-реактивним снарядом.

Над "Богданою" почали працювати у 2016 році, дослідний зразок був уже на параді до Дня Незалежності у 2018-му. Попередньо дослідницько-конструкторську роботу мали завершити у 2020-му, але за рік до цього проєкт фактично зупинився. Темп розробки втратили на понад рік, зокрема через проблеми із закупівлею снарядів. До випробувань САУ повернулись у травні 2021 року, а попередні вогневі випробування завершили лише в січні 2022-го (детальніше тут).


Це частина більшого пакета домовленостей на суму понад 1,2 млрд євро.

Крім посилення артилерійських спроможностей України, вони передбачають постачання запасних частин для систем протиповітряної оборони Patriot, закупівлю українських БпЛА на суму 200 млн євро та спільне виробництво БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine.

Також укладено контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3384
  0,1536
 0,36
EUR
 1
 49,6291
  0,0393
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 16:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3900  0,11 0,26 42,4200  0,11 0,26
EUR 49,7785  0,12 0,24 49,8055  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес