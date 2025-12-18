Україна й Німеччина підписали угоду про виробництво 200 самохідних артилерійських установок "Богдана" на німецькому шасі Mercedes-Benz Zetros. Про це повідомив у середу міністр оборони Денис Шмигаль.

Загальна вартість угоди - 750 млн євро.





2С22 "Богдана" - українська колісна самохідна гаубиця. Стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм. Дальність стрільби: 40-42 км осколково-фугасним, 45-60 км активно-реактивним снарядом.

Над "Богданою" почали працювати у 2016 році, дослідний зразок був уже на параді до Дня Незалежності у 2018-му. Попередньо дослідницько-конструкторську роботу мали завершити у 2020-му, але за рік до цього проєкт фактично зупинився. Темп розробки втратили на понад рік, зокрема через проблеми із закупівлею снарядів. До випробувань САУ повернулись у травні 2021 року, а попередні вогневі випробування завершили лише в січні 2022-го (детальніше тут).





Це частина більшого пакета домовленостей на суму понад 1,2 млрд євро.

Крім посилення артилерійських спроможностей України, вони передбачають постачання запасних частин для систем протиповітряної оборони Patriot, закупівлю українських БпЛА на суму 200 млн євро та спільне виробництво БпЛА "Лінза" у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine.

Також укладено контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.