Німеччина запустила JobConnect для реформування ринку праці в Україні

Міністерство економіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва й розвитку Німеччини 15 грудня підписали Декларацію про наміри щодо підтримки реформ ринку праці через новостворену програму JobConnect, сприяючи соціально-економічному розвитку України та її шляху до європейської інтеграції.

JobConnect - новий проєкт, що фінансується урядом Німеччини та реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Ініціатива спрямована на підтримку соціально-економічного розвитку України й просування її європейської інтеграції.

Декларація закріплює спільне бачення сторін щодо реформування ринку праці в поєднанні із соціальною політикою, зміцнення інституційної спроможності та ефективного використання публічних ресурсів, а також передбачає можливість залучення додаткових партнерів.

"JobConnect надає практичні інструменти: людям - для пошуку роботи, бізнесу - потрібних працівників. Ми фокусуємося на результаті: якісніші сервіси зайнятості, сучасні підходи до підбору вакансій і навчання, а також рішення, які допомагають людям повернутися на ринок праці та підвищити свою конкурентоспроможність", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

За його словами, партнерство з урядом Німеччини дасть можливість масштабувати ці інструменти та забезпечити зрозумілу координацію між ключовими стейкхолдерами.

Починаючи з 2026 року уряд Німеччини інвестує 10 млн євро в реалізацію програми. JobConnect зосереджений на підтримці реформ ринку праці у поєднанні із соціальною політикою, зміцненні інституційної спроможності та підвищенні ефективності використання публічних ресурсів.