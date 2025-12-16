Фінансові новини
- |
- 16.12.25
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина запустила JobConnect для реформування ринку праці в Україні
10:17 16.12.2025 |
Міністерство економіки України та Федеральне міністерство економічного співробітництва й розвитку Німеччини 15 грудня підписали Декларацію про наміри щодо підтримки реформ ринку праці через новостворену програму JobConnect, сприяючи соціально-економічному розвитку України та її шляху до європейської інтеграції.
JobConnect - новий проєкт, що фінансується урядом Німеччини та реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Ініціатива спрямована на підтримку соціально-економічного розвитку України й просування її європейської інтеграції.
Декларація закріплює спільне бачення сторін щодо реформування ринку праці в поєднанні із соціальною політикою, зміцнення інституційної спроможності та ефективного використання публічних ресурсів, а також передбачає можливість залучення додаткових партнерів.
"JobConnect надає практичні інструменти: людям - для пошуку роботи, бізнесу - потрібних працівників. Ми фокусуємося на результаті: якісніші сервіси зайнятості, сучасні підходи до підбору вакансій і навчання, а також рішення, які допомагають людям повернутися на ринок праці та підвищити свою конкурентоспроможність", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.
За його словами, партнерство з урядом Німеччини дасть можливість масштабувати ці інструменти та забезпечити зрозумілу координацію між ключовими стейкхолдерами.
Починаючи з 2026 року уряд Німеччини інвестує 10 млн євро в реалізацію програми. JobConnect зосереджений на підтримці реформ ринку праці у поєднанні із соціальною політикою, зміцненні інституційної спроможності та підвищенні ефективності використання публічних ресурсів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
|Росія атакувала цивільне судно з українською олією
|Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Німеччина запустила JobConnect для реформування ринку праці в Україні
|Україна запустила місячні аукціони торгівлі електроенергією з трьома країнами ЄС
|Місцеві бюджети отримають понад 1,5 мільярда додаткової дотації: на що витратять
|У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський
|Надходження ПДФО за рік зросли на понад 18%: які регіони лідирують за сплатою
Бізнес
|У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS
|Google планує додати рекламу у Gemini наступного року
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками