У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський

У Берліні буде відкрито один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї та спільними українсько-німецькими виробничими проєктами, повідомив президент України Володимир Зеленський на закритті Німецько-українського економічного форуму.

"Є практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї, спільними виробничими проєктами з вашою країною, з Німеччиною", - сказав Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок.

За його словами, "саме Німеччина є одним із найбільших наших торговельних партнерів у Європі, і так буде залишатись і надалі".

"І це одне з ключових завдань уряду України - залучати більше компаній, більше контрактів із Німеччиною. Це обʼєднує не тільки нашу й німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу, бо так чи інакше залучає сусідів", - сказав президент.