Фінансові новини
- |
- 16.12.25
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський
09:14 16.12.2025 |
У Берліні буде відкрито один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї та спільними українсько-німецькими виробничими проєктами, повідомив президент України Володимир Зеленський на закритті Німецько-українського економічного форуму.
"Є практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї, спільними виробничими проєктами з вашою країною, з Німеччиною", - сказав Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок.
За його словами, "саме Німеччина є одним із найбільших наших торговельних партнерів у Європі, і так буде залишатись і надалі".
"І це одне з ключових завдань уряду України - залучати більше компаній, більше контрактів із Німеччиною. Це обʼєднує не тільки нашу й німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу, бо так чи інакше залучає сусідів", - сказав президент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
|Росія атакувала цивільне судно з українською олією
|Посли ЄС домовились про скасування принципу одностайності щодо продовження заморозки активів РФ – ЗМІ
|BlackRock долучилась до перемовин про відновлення України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський
|Надходження ПДФО за рік зросли на понад 18%: які регіони лідирують за сплатою
|Японія розробила п'ять моделей фінансової підтримки українського бізнесу
|Ціни на нафту продовжують знижуватися, Brent торгується на рівні $60,2 за барель
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
|Оновлення законодавства про критичні мінерали є ключем для залучення інвестицій у видобуток в Україні – експерти
Бізнес
|Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS
|Google планує додати рекламу у Gemini наступного року
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами