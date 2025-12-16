Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський

У Берліні буде відкрито один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї та спільними українсько-німецькими виробничими проєктами, повідомив президент України Володимир Зеленський на закритті Німецько-українського економічного форуму.

"Є практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один із перших офісів, який буде займатись експортом зброї, спільними виробничими проєктами з вашою країною, з Німеччиною", - сказав Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента в понеділок.

За його словами, "саме Німеччина є одним із найбільших наших торговельних партнерів у Європі, і так буде залишатись і надалі".

"І це одне з ключових завдань уряду України - залучати більше компаній, більше контрактів із Німеччиною. Це обʼєднує не тільки нашу й німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського Союзу, бо так чи інакше залучає сусідів", - сказав президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2451
  0,0515
 0,12
EUR
 1
 49,6549
  0,1871
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 09:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8406  0,10 0,23 42,4576  0,02 0,04
EUR 49,2106  0,02 0,04 49,8965  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,13 0,31 42,1000  0,11 0,26
EUR 49,4835  0,07 0,14 49,5135  0,05 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес