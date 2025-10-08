ЄБРР може надати Україні кошти для закупівель газу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати Україні фінансування для закупівель газу.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У повідомленні йдеться, що під час зустрічі представників міністерства фінансів та ЄБРР, окремо обговорили можливість залучення фінансів з банку для покриття витрат на закупівлю газу.

"Cторони окреслили можливість залучення від банку та інших донорів додаткового фінансування для закупівлі газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026. А також перспективу мобілізації коштів під гарантії ЄС", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадали, що у 2022-2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення стабільного проходження опалювальних сезонів.

"Лише у 2025 році було укладено кредитні угоди з НАК "Нафтогаз" на 770 млн євро, з них 500 млн євро - під гарантії Європейської комісії, 270 млн євро - під гарантії Уряду", - додали у пресслужбі Мінфіну.