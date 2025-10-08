Фінансові новини
ЄБРР може надати Україні кошти для закупівель газу
13:39 08.10.2025
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати Україні фінансування для закупівель газу.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
У повідомленні йдеться, що під час зустрічі представників міністерства фінансів та ЄБРР, окремо обговорили можливість залучення фінансів з банку для покриття витрат на закупівлю газу.
"Cторони окреслили можливість залучення від банку та інших донорів додаткового фінансування для закупівлі газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026. А також перспективу мобілізації коштів під гарантії ЄС", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні нагадали, що у 2022-2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення стабільного проходження опалювальних сезонів.
"Лише у 2025 році було укладено кредитні угоди з НАК "Нафтогаз" на 770 млн євро, з них 500 млн євро - під гарантії Європейської комісії, 270 млн євро - під гарантії Уряду", - додали у пресслужбі Мінфіну.
