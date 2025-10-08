Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР може надати Україні кошти для закупівель газу

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може надати Україні фінансування для закупівель газу.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У повідомленні йдеться, що під час зустрічі представників міністерства фінансів та ЄБРР, окремо обговорили можливість залучення фінансів з банку для покриття витрат на закупівлю газу.

"Cторони окреслили можливість залучення від банку та інших донорів додаткового фінансування для закупівлі газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026. А також перспективу мобілізації коштів під гарантії ЄС", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні нагадали, що у 2022-2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення стабільного проходження опалювальних сезонів.

"Лише у 2025 році було укладено кредитні угоди з НАК "Нафтогаз" на 770 млн євро, з них 500 млн євро - під гарантії Європейської комісії, 270 млн євро - під гарантії Уряду", - додали у пресслужбі Мінфіну.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес