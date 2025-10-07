ОГТСУ долучився до створення національної системи торгівлі викидами

ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) у жовтні на одному з виробничих об'єктів провів перший в Україні практичний тренінг для верифікаторів у рамках міжнародного проєкту зі створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ).

"Метою тренінгу було ознайомлення українських верифікаторів із європейським підходом до моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів, а також підготовка до майбутньої роботи в рамках запуску національної системи торгівлі викидами", - повідомило товариство у вівторок.

Захід проходив за підтримки уряду Німеччини і реалізується спільно Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, бюджетної установою "Центр обліку викидів парникових газів" та Національним агентством з акредитації України.

Як зазначили в ОГТСУ, компанію було обрано як один із партнерських майданчиків для проведення тренінгу завдяки високому технічному рівню виробничих об'єктів та значному досвіду оператора ГТС у сфері кліматичної звітності.

У заході взяли участь представники верифікаційних організацій, державних структур, міжнародні експерти та технічні партнери. Програма включала вивчення процедур верифікації на підприємстві, аналіз планів моніторингу, перевірку технічної документації та відповідності вимірювального обладнання, а також алгоритми внесення змін до звітності.

Особливої уваги заслуговувала демонстрація процесу виїзної перевірки та практичного аналізу звітних даних відповідно до стандартів ЄС. На прикладі виробничого об'єкта ОГТСУ учасники отримали можливість відпрацювати ключові етапи верифікації в реальних умовах, зазначили у компанії.

"Цей тренінг став важливим кроком у підготовці інституційної та технічної бази для впровадження національної системи торгівлі викидами. Участь ОГТСУ у таких програмах підкреслює активну позицію компанії в екологічній трансформації", - наголосили у товаристві.

Система торгівлі квотами на викиди (СТВ) - це один із ключових інструментів кліматичної політики ЄС. Вона передбачає встановлення граничних обсягів викидів для підприємств із можливістю обміну квотами. Впровадження СТВ в Україні закріплене міжнародними зобов'язаннями в межах Угоди про асоціацію з ЄС і має стати основою державної системи контролю за промисловими викидами.