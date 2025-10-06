Фінансові новини
- 06.10.25
- 14:48
- RSS
- мапа сайту
Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) оголосив про інвестицію в український IT-холдинг Fintech-IT Group, розробника фінтех-екосистеми mono, оціненої понад $1 млрд.
UMAEF - це корпорація, зареєстрована в Делавері та керована американськими бізнес-професіоналами під наглядом Держдепартаменту США. Крім прямої інвестиції, Фонд очолює консорціум американських приватних інвесторів, які інвестують разом із ним.
Щодо Fintech-IT Group, то вона була заснована Олегом Гороховським та Михайлом Рогальським. До холдингу входять компанії "Фінтек Бенд", "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей", "Ей Сі Ді Сі Процессінг" та інші. Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ "Універсал Банк" у рамках проєкту monobank, який за менше ніж 8 років став другим за кількістю платіжних карток в Україні й стабільно входить до списку провідних необанків світу за версією CNBC.
Fintech-IT Group також розвиває власні продукти: маркетплейс market by mono, платформу Expirenza для цифровізації оплат у ресторанах, сервіс монетизації Base by mono для онлайн-креаторів і блогерів та платформу Loyalty.ai для просування програм лояльності банківських партнерів.
Президент UMAEF Ярослава З. Джонсон зазначила, що інвестиція відповідає стратегії фонду та підкреслює лідерство Fintech-IT Group у фінтех-секторі України. Представник фонду увійде до ради директорів холдингу.
"Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Ми віримо, що їхня участь відкриє перед нами нові горизонти для розробки продуктів і технологій, які принесуть нашим клієнтам ще більше переваг. А головне - це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України". - прокоментували Олег Гороховський та Михайло Рогальський, співзасновники Fintech-IT Group.
