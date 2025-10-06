Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech

13:27 06.10.2025 |

Економіка, Новини IT

 

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) оголосив про інвестицію в український IT-холдинг Fintech-IT Group, розробника фінтех-екосистеми mono, оціненої понад $1 млрд.

UMAEF - це корпорація, зареєстрована в Делавері та керована американськими бізнес-професіоналами під наглядом Держдепартаменту США. Крім прямої інвестиції, Фонд очолює консорціум американських приватних інвесторів, які інвестують разом із ним.

Щодо Fintech-IT Group, то вона була заснована Олегом Гороховським та Михайлом Рогальським. До холдингу входять компанії "Фінтек Бенд", "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей", "Ей Сі Ді Сі Процессінг" та інші. Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ "Універсал Банк" у рамках проєкту monobank, який за менше ніж 8 років став другим за кількістю платіжних карток в Україні й стабільно входить до списку провідних необанків світу за версією CNBC.

Fintech-IT Group також розвиває власні продукти: маркетплейс market by mono, платформу Expirenza для цифровізації оплат у ресторанах, сервіс монетизації Base by mono для онлайн-креаторів і блогерів та платформу Loyalty.ai для просування програм лояльності банківських партнерів.

Президент UMAEF Ярослава З. Джонсон зазначила, що інвестиція відповідає стратегії фонду та підкреслює лідерство Fintech-IT Group у фінтех-секторі України. Представник фонду увійде до ради директорів холдингу.

"Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Ми віримо, що їхня участь відкриє перед нами нові горизонти для розробки продуктів і технологій, які принесуть нашим клієнтам ще більше переваг. А головне - це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України". - прокоментували Олег Гороховський та Михайло Рогальський, співзасновники Fintech-IT Group.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,00 0,00 41,3500  0,01 0,02
EUR 48,2500  0,26 0,54 48,2850  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес