НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Державний Укрбуд приватизували брати Астіони за 805 млн грн

16:45 03.10.2025 |

Економіка

Державний Укрбуд приватизували брати Астіони за 805 млн грн

 

Фонд державного майна 2 жовтня уклав договір купівлі-продажу 100% акцій у статутному капіталі державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" за результатами електронного аукціону, який відбувся ще 18 червня. Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Переможцем аукціону спочатку стала компанія "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка запропонувала за Укрбуд 805 млн грн, але її дискваліфікували 30 червня через зв'язок з підсанкційними особами.

Після цього право на приватизацію перейшло до ТОВ "Техно-онлайн", яке запропонувало на гривню менше.

Угоду з компанією уклали лише після того, як до складу бенефіціарів зайшли Євген і Василь Астіони, свідчать дані LIGA360. Їм належить по 33% компанії, ще 34% належать Марині Айаб.

Покупець зобов'язаний зберегти основні види діяльності компанії, протягом шести місяців погасити її борги із заробітної плати та перед бюджетом й не звільняти працівників, сплатити належні державі дивіденди за 2024-2025 роки тощо.

Об'єкт приватизації складається з 88 будівель, споруд і нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія має 19 об'єктів площею 27 158,9 кв. м. Також нерухомість є у Львові, Харкові, Одесі й Дніпрі. Частина лотів складається з кількох об'єктів, що підвищує їх комплексну цінність.

Державний Укрбуд не входить до складу однойменної корпорації та не пов'язаний з Укрбуд Девелопментом Максима Микитася - приватний девелопер лише використовував його логотип. Останніми роками компанія була у законсервованому стані й майже не працювала за своїми основними напрямами, займаючись лише здаванням нерухомості в оренду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

