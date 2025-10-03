Державний Укрбуд приватизували брати Астіони за 805 млн грн

Фонд державного майна 2 жовтня уклав договір купівлі-продажу 100% акцій у статутному капіталі державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" за результатами електронного аукціону, який відбувся ще 18 червня. Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Переможцем аукціону спочатку стала компанія "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка запропонувала за Укрбуд 805 млн грн, але її дискваліфікували 30 червня через зв'язок з підсанкційними особами.

Після цього право на приватизацію перейшло до ТОВ "Техно-онлайн", яке запропонувало на гривню менше.

Угоду з компанією уклали лише після того, як до складу бенефіціарів зайшли Євген і Василь Астіони, свідчать дані LIGA360. Їм належить по 33% компанії, ще 34% належать Марині Айаб.

Покупець зобов'язаний зберегти основні види діяльності компанії, протягом шести місяців погасити її борги із заробітної плати та перед бюджетом й не звільняти працівників, сплатити належні державі дивіденди за 2024-2025 роки тощо.

Об'єкт приватизації складається з 88 будівель, споруд і нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія має 19 об'єктів площею 27 158,9 кв. м. Також нерухомість є у Львові, Харкові, Одесі й Дніпрі. Частина лотів складається з кількох об'єктів, що підвищує їх комплексну цінність.

Державний Укрбуд не входить до складу однойменної корпорації та не пов'язаний з Укрбуд Девелопментом Максима Микитася - приватний девелопер лише використовував його логотип. Останніми роками компанія була у законсервованому стані й майже не працювала за своїми основними напрямами, займаючись лише здаванням нерухомості в оренду.