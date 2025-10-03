Авторизация

В Україні цьогоріч ФОПи частіше відкривалися, ніж закривалися: жінки випередили чоловіків

14:11 03.10.2025 |

Економіка

В Україні цьогоріч ФОПи частіше відкривалися, ніж закривалися: жінки випередили чоловіків

 

В Україні 225 046 фізичних осіб-підприємців (ФОП) було відкрито цьогоріч. Порівняно з минулим роком, кількість відкриттів майже не змінилась.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Після легкого затишшя на початку року кількість нових реєстрацій поступово зростала. Так, у січні зареєстрували 21,4 тис. нових бізнесів, а у вересні вже рекордні 29,6 тис. нових підприємців.

Водночас 213 293 ФОПи припинили свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом на 15 тисяч більше бізнесів з'явилось цьогоріч, ніж закрилось.

Найбільше нових фопів з'явилося у столиці - 30,5 тисячі. На другому місці Дніпропетровщина (22,2 тисячі), на третьому - Львівщина (17,2 тисячі реєстрацій).

Найчастіше закривалися у Києві (27,5 тисячі), на Дніпропетровщині (19,1 тис.), Харківщині(17,7 тис.) та Одещині (16,1 тисячі).

Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля - і роздрібна (29% від загальної кількості), і оптова (8%). Наслідують IT, ресторани та інформаційні послуги.

Закриваються ж ФОПи переважно у тих самих сферах, де їх найбільше відкривали: торгівля, IT та індивідуальні послуги.

6 із 10 нових ФОПів цьогоріч відкривають саме жінки. У Сумській області ця частка взагалі перевищує 63%. Жінки активно йдуть у послуги, освіту, виробництво одягу та медицину. Чоловіки ж тримаються за кур'єрську доставку та логістику, будівництво й ремонт техніки.

Активно йдуть у приватне підприємництво й іноземці: 1 648 нових ФОПів відкрили нерезиденти цьогоріч. Найбільше серед них - громадян Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

За матеріалами: Економічна правда
 

