- 03.10.25
- 15:48
В Україні цьогоріч ФОПи частіше відкривалися, ніж закривалися: жінки випередили чоловіків
14:11 03.10.2025 |
В Україні 225 046 фізичних осіб-підприємців (ФОП) було відкрито цьогоріч. Порівняно з минулим роком, кількість відкриттів майже не змінилась.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.
Після легкого затишшя на початку року кількість нових реєстрацій поступово зростала. Так, у січні зареєстрували 21,4 тис. нових бізнесів, а у вересні вже рекордні 29,6 тис. нових підприємців.
Водночас 213 293 ФОПи припинили свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період торік.
Загалом на 15 тисяч більше бізнесів з'явилось цьогоріч, ніж закрилось.
Найбільше нових фопів з'явилося у столиці - 30,5 тисячі. На другому місці Дніпропетровщина (22,2 тисячі), на третьому - Львівщина (17,2 тисячі реєстрацій).
Найчастіше закривалися у Києві (27,5 тисячі), на Дніпропетровщині (19,1 тис.), Харківщині(17,7 тис.) та Одещині (16,1 тисячі).
Традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля - і роздрібна (29% від загальної кількості), і оптова (8%). Наслідують IT, ресторани та інформаційні послуги.
Закриваються ж ФОПи переважно у тих самих сферах, де їх найбільше відкривали: торгівля, IT та індивідуальні послуги.
6 із 10 нових ФОПів цьогоріч відкривають саме жінки. У Сумській області ця частка взагалі перевищує 63%. Жінки активно йдуть у послуги, освіту, виробництво одягу та медицину. Чоловіки ж тримаються за кур'єрську доставку та логістику, будівництво й ремонт техніки.
Активно йдуть у приватне підприємництво й іноземці: 1 648 нових ФОПів відкрили нерезиденти цьогоріч. Найбільше серед них - громадян Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.
